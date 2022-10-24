Hücum hattını güçlendirmek isteyen iki Premier Lig devi, Portekizli oyuncuyu gözüne kestirdi.

Premier Lig'de şampiyonluğu kovalayan Arsenal ile yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile eski günlerine dönebilmek için yeniden yapılanmaya giden Manchester United, Atletico Madrid'in Portekizli yıldızı Joao Felix için karşı karşıya geldi.

İspanyol basınından Deportes Cuatro'ya göre her iki takım da genç oyuncu için harekete geçti.

Gelişimi duraksadı

Manchester United Felix'i son dönemde takımla ve teknik heyetle problemler yaşayan Cristiano Ronaldo'nun yerine düşünürken, Arsenal'in de hücumdaki alternatifin sayısını yükseltmek için genç oyuncuya yöneldiği kaydedildi. Ligde santrfor pozisyonunda Gabriel Jesus'u oynatan Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta, sezon öncesinde yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncuyu daha çok kanatta düşündüğünün sinyallerini vermişti.

Futbol dünyasına adını 2018-2019 sezonunda Benfica'da sergilediği performansla ezberleten Felix, o yaz 114 milyon sterlinlik transfer ücretiyle Atletico Madrid'e imza atmıştı. Oyun tarzının Diego Simeone'nin sistemine pek de uygun olmaması nedeniyle gelişimi sekteye uğrayan Felix, şans bulduğu bölümlerde kalitesini sıklıkla ortaya koymuştu.