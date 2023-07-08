Edwin van der Sar'ın eşi, efsanevi kalecinin Hırvatistan'da tatildeyken beyin kanaması geçirmesinin ardından durumuyla ilgili bir güncelleme paylaştı.

İkonik eski Manchester United ve Ajax kalecisi Edwin van der Sar, bir Hırvat adasında tatildeyken beyin kanaması geçirdi ve 7 Temmuz cuma günü hastaneye kaldırıldı. Hollandalının durumu şu anda 'stabil' ancak durum hâlâ endişe verici boyutta. 52 yaşındaki efsane, yoğun bakımda.

Ajax kulübünden yapılan açıklamada Van der Sar'ın eşi Annemarie'nin, durumla ilgili bilgilendirme yaptığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Edwin van der Sar şu an için yoğun bakımda kalacak. Durumu stabil ama hâlâ endişe verici. Ajax bu bilgiyi Edwin'in eşi Annemarie van der Sar adına paylaşıyor.

"Van der Sar ailesi, Ajax ile birlikte birçok destek mesajından derinden etkilendi ve herkese minettar kaldı."

Ajax ve United ile Şampiyonlar Ligi kupaları kazanan Van der Sar, geçtiğimiz günlerde Ajax'ın CEO'su olarak görevinden istifa etmişti

Hollandalı, kulübün CEO'su olmadan önce ilk olarak 2012'de Ajax'ın pazarlama direktörü olarak görev yapmıştı.