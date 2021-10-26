Manchester United'ın yıldızından 'Ole Out' mesajına beğeni

Sosyal medyada, oyuncuların Ole Gunnar Solskjaer'e karşı cephe aldığı iddialarını destekleyecek bir olay yaşandı.

Manchester United’da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in geleceğiyle ilgili kriz giderek içinden çıkılmaz bir hal almaya başladı.

Yönetim 5-0’lık Liverpool faciasına rağmen Solskjaer’e destek verse de, oyuncuların Norveçli teknik adamdan memnun olmadığı ve değişime sıcak baktığı konuşuluyor.

Neler yaşandı?

Jesse Lingard’ın Instagram’da beğendiği bir mesaj da bu durumu doğrular nitelikte. 28 yaşındaki oyuncu, bir taraftar hesabının Liverpool yenilgisinden karelerle birlikte paylaştığı, #OleOut (Ole dışarı) hashtagini içeren gönderiyi beğendi.

Liverpool maçını yedek kulübesinden izleyen ve oyuna girme şansı bulamayan Lingard, daha sonra beğeniyi kaldırsa da, bu durum dikkatli takipçilerinden gözünden kaçmadı.

Söz konusu gönderide Cristiano Ronaldo’nun yere çökmüş bir fotoğrafı ve kulübün efsane menajeri Sir Alex Ferguson’ın üzüntü içinde görüldüğü bir kare de yer alıyor.

Taraftarlar ne söyledi?

Solskjaer’e karşı duydukları öfkeyi dile getirmekten çekinmeyen United taraftarları, Lingard’ın hareketini sosyal medyada şu sözlerle yorumladı:

“Solskjaer tüm oyuncuların güvenini kaybetti.”

“Jesse hislerimize tercüman oldu.”

Lingard kalmayı seçmişti

Geçen sezon Ocak ayında kiralık olarak West Ham’a giden Lingard, burada 16 maçta dokuz gol ve beş asist ile göz dolduran bir performans sergilemişti.

West Ham yazın Lingard’ın bonservisini almak için girişimlerde bulunsa da, İngiliz oyuncu kariyerini Manchester United’da sürdürmek istediği için bu teklifi geri çevirdi.

Lingard’ın Manchester United’la olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Lingard’ın kulüpteki geleceği de, merkezinde Solskjaer’in yer aldığı çok bilinmeyenli denklemin parçalarından birini oluşturuyor.

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