Jürgen Klopp: Roberto Firmino, kariyerini bitirdiğinde hakkında kitaplar yazılacak

Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp, Roberto Firmino'nun 'sahte 9' rolünü nasıl değiştirdiğiyle ilgili kitaplar yazılabileceğini düşünüyor.

Geçtiğimiz hafta Old Trafford'da Manchester United karşısında 5-0 galip gelerek tarih yazan Liverpool'da bireysel performanslar da tartışılmaya devam ediyor.

Bu sezona, geçtiğimiz senelerin aksine eskisi kadar formda başlayamayan ve bazı maçlarda yerini Portekizli futbolcu Jota'ya kaptıran Roberto Firmino, Manchester United karşılaşmasından önceki Wattford mücadelesinde 3 gol atmıştı.

Kırmızı Şeytanlara karşı gol katkısı üretememesine rağmen hocası Jürgen Klopp, Brezilyalı futbolcusunun saha içerisinde çok faydalı olduğunu düşünüyor.

Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jürgen Klopp, yıldız golcüsü Roberto Firmino hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu.

Jürgen Klopp, Liverpool sisteminin çok önemli bir parçası olan oyuncusu Firmino'nun; sahte 9 rolünü çok iyi oynadığını belirterek Brezilyalı golcüsünün kariyerini bitirdiğinde hakkında kitaplar yazılacağını düşünüyor.

Ne söylendi?

Jürgen Klopp, Brezilyalı yıldız golcüsü Firmino hakkında şu şekilde konuştu: "Salah, şu anda haklı olarak bütün ilgiyi üzerine çekiyor. Ancak, futbolu gerçekten bilen insanların Firmino'nun yaptıklarıyla da ilgileneceğini biliyorum.

"Roberto Firmino, kariyerini bitirdiğinde 'sahte 9' rolünü nasıl değiştirdiği hakkında kitapların yazılacağından eminim."

Roberto Firmino'nun bu sezonki performansı

İngiltere Premier Ligi'ne, bu sezon Norwich karşılaşmasıyla başlayan Liverpool'da 1 gol atarak sezona iyi bir giriş yapan Roberto Firmino, daha sonra oynadığı Burnley ve Chelsea karşılaşmalarını boş geçti.

Ardından kas sakatlığı yaşayan Brezilyalı yıldız, Liverpool formasından 2 maç uzak kaldı. Brentford mücadelesiyle tekrar formasına kavuşan Roberto Firmino, daha sonraki Mancester Ciy müsabakasında da gol veya asist katkısı üretemedi.

Daha sonra Watford mücadelesine çıkan Firmino, takımı adına 3 gol atarken 1 de asist yaptı. Brezilyalı yıldız, özellikle Watford deplasmanındaki oyunuyla izleyenlerin alkışını aldı. Manchester United maçında da forma giyen yıldız golcü, takımı adına skor üretemedi ancak oyunuyla hocasının övgüsünü almayı başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde ise Porto ve Atletico Madrid mücadelelerinde oynayan Brezilyalı yıldız forvet Roberto Firmino, Porto ağlarına 2 gol bıraktı.

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