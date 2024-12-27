Manchester United taraftarlarının Jose Mourinho pişmanlığı gündeme oturdu!

Marcus Rashford'un hayal kırıklığı yaratan performansı bazı Manchester United taraftarlarının Jose Mourinho'yu yeniden gündeme taşımasıyla sonuçlandı.

Marcus Rashford, Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi ve EFL Kupası zaferleri yaşamış olsa da Portekizli teknik adam, Rashford’un Manchester United’da istikrarlı bir golcü olma konusunda zorlanacağını yıllar önce dile getirmişti. Mourinho'nun Rashford hakkındaki sözleri, İngiliz oyuncunun güncel performansındaki düşüşle birlikte yeniden gündeme geldi.

Rashford, Mourinho’nun yönetiminde çıktığı 125 maçta yalnızca 25 gol atabildi. Bu düşük gol ortalaması, Portekizli teknik adamın Rashford’un bir santrfor olarak etkili olamayacağı yönündeki öngörüsünü doğrular nitelikte bir veri olarak öne çıktı.

Mourinho’nun eleştirileri

Mourinho, geçmişte Rashford hakkında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: “Bana göre Rashford dokuz numara olarak oynayamaz. Sol kanatta bir başka forvetle oynadığında daha etkili oluyor. Ancak United'ın baskın olduğu ve alçak savunma bloklarına karşı oynadığı maçlarda santrfor rolünü üstlenmesi onun için zor.”

Bu yorumlar, Rashford’un son iki sezonda yaşadığı gol sıkıntısıyla daha da anlam kazandı. 2022/23 sezonunda 30 gol atan Rashford, sonraki iki sezonda bu seviyeyi sürdüremedi ve toplamda yalnızca 15 gol kaydetti.

Amorim’in çağrısı ve taraftarların tepkisi

Rashford'un bu sezon yaşadığı zorluklar, United teknik direktörü Ruben Amorim’in dikkatini çekti. Amorim, Bournemouth yenilgisinden sonra Rashford’u daha fazla sorumluluk almaya çağırarak şunları söyledi: “Büyük yeteneğiniz ve sorumluluğunuz varsa, herkesi ileri itmelisiniz. Bu kulüp için en kötü anlardan birinde güçlü olmak zorundasınız.”

Taraftarlar ise Rashford’un sahadaki performans eksikliğini eleştiriyor. Bir taraftar, “Mourinho haklıydı. Rashford pres yapmakta tembelleşti” yorumunu yaparken, diğerleri de Mourinho’nun geçmişteki sözlerine destek verdi. Bazı taraftarlar Mourinho'nun kulübe ilişkin yaptığı tüm tespitlerde haklı olduğunu ifade ederken, kulübün sahipleri Glazer ailesinin Portekizli teknik direktöre yeterince destek olmamasını büyük bir hata olarak nitelendirdi.

Rashford'un geleceği belirsiz

Rashford, bu ayın başlarında yeni bir meydan okuma arayışı içinde olduğunu açıklayarak futbol dünyasını şaşırttı. Yıldız oyuncu, “Manchester United hakkında olumsuz konuşmayacağım. Eğer ayrılırsam, bunu saygıyla yapacağım” dedi.

Ocak transfer dönemi yaklaşırken Rashford’un ayrılığı ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak, haftalık 350.000 Sterlinlik maaşı, potansiyel talipleri caydırabilir.