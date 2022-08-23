Manchester United taraftarları neden sarı-yeşil atkı takıyor?

Kırmızı Şeytanlar'a gönül verenlerin, neden bu renkleri tercih ettiğine göz atalım.

Manchester United, kırmızı-siyah veya beyaz formalarıyla oynamalarıyla tanınır ve renkleri, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olarak şanlı tarihleriyle ilişkilidir.

Bununla birlikte, 2010'dan beri popüler olan bir trendin ardından, artık birçok taraftarın sarı ve yeşil atkı giyerek maçlara gittiği görülüyor.

Geleneksel olmayan kıyafetlerin ardındaki anlam nedir? GOAL, bilmeniz gereken her şeyi size sağlamak için burada.

Manchester United taraftarları neden sarı ve yeşil eşarp takıyor?

United taraftarları, Glazer ailesinin kulüp mülkiyetini protesto etmek için sarı ve yeşil atkı takmaya başladı.

Amerikalılar, 2005 yılında Red Football Ltd yatırım şirketi aracılığıyla kulübün çoğunluk hissesini satın aldı ve beş yıl sonra, United'ın 700 milyon Sterlini (953 milyon Dolar) aşan borçlarla uğraştığı bildirildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları, Newton Heath olarak bilindikleri günlere geri dönerek kırmızı olan atkıları sarı ve yeşil renge çevirerek onları istemediğini bildirdi.

Renkler Newton Heath ile nasıl ilişkilidir?

Kulüp aslen 1878'de Newton Heath Lancashire ve Yorkshire Demiryolu Futbol Kulübü adı altında kuruldu ve sekiz yıl sonra, Old Trafford'a taşınmadan önce 1902'de Manchester United'a dönüştü.

Newton Heath, 24 yıllık varlığı boyunca cesur bir sarı ve yeşil bir formayla oynadı ve oyun tutkusu ile dolu demiryolu işçilerinden oluşan kadroyla, kulüp tarafından bugüne kadar savunulan temel değerler için güçlü bir temel oluşturdu.

United'ın şu anki taraftar kitlesi, bu değerlere sahip güçlere bir hatırlatma olarak artık sarı ve yeşil atkılar takıyor ve Glazers'ı hedef alıyor.

Taraftarlar, takım iyi başlamamış olsa da 2022-23 sezonuna her zamanki gibi güçlü başladı.

Neden Glazer ailesi protesto ediliyor?

Yeni menajer Erik ten Hag yönetimindeki başlangıç ​​sırasında, sarı ve yeşil atkıların artık takılması pek de gündemde değildi.

United, sezona Brighton ve Brentford yenilgisiyle başlayınca taraftarlar öfkelendi ve protestolarını Glazers'a yoğunlaştırarak kulübü satmalarını istedi.

Bu tepkinin nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil, ancak bu durumun kulüp sahipleri üzerinde bir mutsuzluk oluşturacağı kesin...

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