Fransız oyuncu hakkında ortaya atılan yeni iddialar, korkutucu bir boyuta ulaştı.

Chester Crown Mahkemesi'ndeki yeni bir tanık, jüriye Benjamin Mendy hakkında olayın seyrini değiştirecek bir şey söyledi.

Tanığın ifadesine göre, City oyuncusunun yatakta çıplak olan bir kadının kalçasına zorla penisini koymaya çalıştığını söyledi.

Mendy, şu anda Chester Crown Mahkemesi'nde yedi kadınla ilgili sekiz tecavüz, bir tecavüz girişimi ve bir cinsel saldırı suçundan yargılanıyor.

Ancak, Fransız futbolcu kendisine yönelik iddiaların hepsini reddediyor.

Ne söylendi?

Pazartesi günü mahkeme, Mendy'yi suçlayanlardan birinin arkadaşının ifadesini dinledi.

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

11-20

21-30

31-40

41+ 33238 Oylar Oy verdiğiniz için teşekkürler. Sonuçlar yakında paylaşılacak. How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 6% 1-10

21% 11-20

42% 21-30

22% 31-40

10% 41+ 33238 Oylar

Mendy, Ekim 2020'de Cheshire kırsalındaki malikanesinde bir kadına üç kez tecavüz etmekle suçlanıyor.

Çift, banyodayken Mendy'nin kadının telefonunu aldığı iddia ediliyor.

Daily Star'da yer alan habere göre, tanık mahkemeye şu ifadeleri kullandı: "Mendy, arkadaşımın telefonundaki fotoğraflarına baktı.

"Arkadaşım telefonunu geri istediğinde, Mendy ona ancak kıyafetlerini çıkarması durumunda telefonunu vereceğini söyledi."

Mendy, kadını zorla yatağa yatırdı

Tanık, arkadaşının Mendy'nin bu isteğine uymak zorunda olduğunu ve kıyafetlerini çıkararak çıplak kaldığını ekledi.

"Onu almaya gittiğimde, Mendy'nin onun arkasından geldiğini ve onu zorla yatağa yatırarak penisini kalçasına sokmaya çalıştığını söyledi.

"Arkadaşım, dışarı çıkmayı başardığını belirtti. Tek söylediği şey buydu."

Tanık, Mendy'le beraber suçlanan 41 yaşındaki Louis Saha'ya, "Arkadaşına dikkat et" dediğini de sözlerine ekledi.

Ayrıca, arkadaşının Mendy ile buluştuktan sonra hayalet görmüş gibi olduğunu vurguladı.

Son aylarda gündemden düşmeyen Mendy davası devam ediyor.

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