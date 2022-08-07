Kırmızı Şeytanlar'ın taraftarları, yenilgi sonrasında sinirlerine hakim olamadı.

Manchester United, sezonun ilk Premier Lig maçında Brighton'a kaybettiği ve taraftarlarını büyük bir hüsrana uğrattı.

Erik ten Hag yönetiminde yeni bir döneme başlayan United taraftarları arasında umut yüksekti, ancak Old Trafford'daki ilk maçlarında sahadan yenilgiyle ayrıldılar.

Pascal Gross ilk yarıda iki gol attı ve Brighton'ı zafere taşıdı ve aradan sonra Alexis Mac Allister'ın kendi kalesine attığı gol farkı 1'e indirirken Ten Hag'ın ekibi geri dönüşü tamamlayamadı.

Sonuç, tribünlerde gerginliğin artmasına neden oldu ve Old Trafford'daki kalabalığın bir bölgesinde kavga çıktı.

Ne yaşandı?

United taraftarları arasında, birbirlerinin boğazına sarılanlar ve öfkeli bir şekilde küfür edenler gözlendi.

Bazı taraftarlar, çıkan kavgayı yatıştırmaya çalışırken birçok kişi oluşan kaos ortamına sadece bakmakla yetindi.

Maçtan önce Manchester United'ın yeni hocası Ten Hag, taraftarları Brighton'a karşı 12. adam olmaya çağırmıştı.

Kırmızı Şeytanları'ın destekçileri, kendilerinden istenileni yaptı, ancak sahada istedikleri arzuyu göremediler.

Kötü geçen sezonun ardından Premier Lig'e bu sezon yenilgiyle başlamak onların sinirlerini bozdu ve oluşan izdiham, çok sürmeden önlense de United taraftarları adına iyi bir izlenim verilmedi.

Ten Hag ne söylemişti?

Hollandalı menajer, yaptığı açıklamada taraftarlara yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Eğer, kendi aramızda birliği sağlayabilirsek herkesin hoşuna gideceğini ve mücadeleyi geri getireceklerini düşünüyorum.

"Stadyumun amacı, mücadele ve işbirliği getirmektir."

Görünüşe göre Old Trafford'daki taraftarlar Hollandalı menajerin bu çağrısına kulak asmadı ve henüz ilk maçta kavga edip birbirlerine girdiler.

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