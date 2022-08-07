İspanyol menajer, kendisini Avrupa kupalarında eleştiren yorumcuları hedef aldı.

Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması durumunda kulübün bir menajer olarak kendisini görevinde başarısız bulmayacağını öne sürdü.

City'i, Avrupa başarısının eksikliği konusunda eleştiren yorumculara ise yüklenmeyi ihmal etmedi.

Guardiola, son altı yılda dört kez Premier Lig şampiyonluğu kazanmış olsa da, Avrupa Kupası'nı kazanamadığı için eleştirmenler tarafından sık sık hedef alınıyor.

Ve şimdi Guardiola, yorumculara "evrenin efendisi" olmadığını ve her şeyi kazanmanın mümkün olmadığını öne sürerek yanıt verdi.

Ne söylendi?

Premier Lig'de pazar günü West Ham'a karşı oynayacağı açılış maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Guardiola, "İnsanlar bunun bir bahane olduğunu söyleyebilir, ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için burada değilim.

"Kulüp sahipleri benden bunu istemedi. Tabii ki istiyorlar ve bunu ilk isteyen de benim.

"Ama [Bayern] Münih'te ve iki kez kazandığım Barcelona'da da durum aynıydı.

"Her yıl şampiyonluk kazanmak da istiyorum. Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak isterim.

"Ama Barcelona'da geçirdiğim iki yılda ve Bayern'le kazanamadığımız üç yılda bir başarısızlık hissetmedim.

"Kazanmak istiyoruz, ama aynı zamanda evrenin efendisi değilim. Bunu yapmaya çalışıyoruz.

"Geçen sezon daha yakındık ve bu sezon tekrar deneyeceğiz. Ama ne kadar zor olduğunun farkındayım.

"Rakipler ve bu mücadelenin ne kadar zor olduğunu da biliyorum" dedi.

Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi rekoru

21. yüzyılın en büyük koçlarından biri olarak statüsüne rağmen, Guardiola'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki rekoru nispeten mütevazı görünüyor.

Dev kupayı sadece iki kez Barcelona ile kazandı ve turnuvadaki başarıyı en son tatmasından bu yana 11 yıl geçti.

Bayern Münih'te Avrupa başarısı sağlayamadığı için bazı taraftarlar tarafından 'Fraudiola' olarak etiketlenirken City'deki döneminde de bu konuda eleştiriler aldı.

Guardiola'nın doğal bir savunma orta saha oyuncusu seçmediği ve İlkay Gündoğan'ı gizli forvet oynatmasından dolayı 2021 yılında finalde Chelsea'ye kaybettiğinde yerden yere vuruldu.

Geçen sezon ise City, art arda ikinci kez bir finale ulaşacak gibi görünüyordu, ancak Real Madrid yarı finalin ikinci ayağında maçı uzatmalara götürdü ve Karim Benzema Beyazlar'ı zafere taşıdı.

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