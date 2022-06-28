Portekizli süperstar, lüks yatında sevgilisi Georgina'yla tatilini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezon bireysel olarak Premier Lig'de iyi bir sezon geçiren Cristiano Ronaldo'nun, Manchester United'a döndüğü ilk sezonun geneli takım olarak iyi geçmedi.

Portekizli süperstar, sezon içerisinde en fazla eleştirilen isimlerden birisi olmadı ve taraftarlar, onun performansından memnun kaldı.

Ronaldo, sezonun bitimiyle sevgilisi Georgina Rodriguez ile beraber soluğu tatilde aldı ve şu anda geçtiğimiz dönemin yorgunluğunu atıyor.

Portekizli yıldız fiyatıyla dudak uçuklatan lüks yatında İbiza'da tatilin tadını çıkarıyor.

Ronaldo'nun lüks yatı ne kadar?

United yıldızı, 28 yaşındaki sevgilisiyle beraber 110 milyon TL'lik yatında güneşlenip mutluluk saçıyor.

Georgina, etkileyici bikinileri ve düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İkili, güneş batarken Akdeniz'in sakinleştirici sularına dalarak serinliyor.

The Mail'de yer alan habere göre, egzotik havanın tadını çıkaran sadece Georgina ve Ronaldo değil.

37 yaşındaki Ronaldo, ailesinin yanı sıra arkadaşlarını da lüks yatında zaman geçirmeye davet etti ve böylece, misafirleriyle beraber eğlenmeye devam ediyor.

Portekizli süperstarın, güneşlenip sohbet ettiği anlar dışında sık sık telefon görüşmeleri yaptığı da açıkça görülüyor.

Bu görüntüler, Ronaldo'nun gelecek sezon için transfer görüşmeleri yaptığına dair dedikoduları da artırıyor.

Beş çocuğun ebeveynleri olan Ronaldo ve Georgina, Premier Lig'in yeni sezonu öncesinde yaklaşık bir haftadır tatil yapıyorlar.

Ronaldo ve Georgina çifti aşk tazeliyor

Çift, İbiza'ya yelken açmadan önce Mayorka'da Tramuntana dağlarının eteklerinde lüks bir villada konaklayarak tatillerine başladılar.

Ve geçtiğimiz cumartesi günü bir gece kulübünde beraber görüntülenen çift, doyasıya eğlendi. O anlarda, Ronaldo'nun sevgilisinin elini bir anlığına bile bırakmadığı gözlemlendi.

Ancak, bir korumanın Ronaldo'nun 1,7 milyon Sterlin'lik Bugatti Veyron otomobiline çarpmasıyla çiftin neşesi bir anlığına da olsa kaçtı.

Öte yandan, Portekizli süperstarın United'daki geleceği de belirsizliğini koruyor.

Ronaldo, United'ın yeni patron Erik ten Hag'ın planlarında yer alıp almayacağını henüz net olarak bilmiyor.

Ancak Kırmızı Şeytanlar, Ronaldo'nun yaz transfer döneminde satılmaması konusunda kararlı.

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