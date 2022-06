Erik ten Hag, Old Trafford'a getirmek istediği oyuncuları bir bir kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Manchester United, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için 56 milyon Sterlin karşılığında bir anlaşma yaptı ve şimdi, Tyrell Malacia için bir transfer hamlesi yapacak.

Feyenoord'un sol beki, De Jong ile aynı menajerle çalışıyor ve United, her iki oyuncuyu da istediklerini açıkça belirtti.

Malacia, Lyon'a transfer olmaya yakındı, ancak Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı genci Old Trafford'a gelmeye ikna edeceklerini düşünüyor.

United'ın transfer hedefi Tyrell Malacia kimdir?

Üst düzey kariyerini Feyenoord'da geçiren Malacia, ilk maçına 18 yaşında 2017 yılında Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Napoli'ye karşı çıktı.

Hollandalı oyuncu, Eredivisie'deki performanslarıyla Ten Hag'ı etkiledi.

Geleceğine ilişkin karar, tam anlamıyla genç futbolcunun elinde bulunuyor ve Lyon ile United arasında bir tercih yapacak.

Feyenoord ile bir ücret üzerinde anlaşmaya varıldığına inanılıyor, yani bir sonraki transfer hamlesinin ne olacağına karar vermek artık Malacia'yanın kararına kaldı.

Ancak United, Ten Hag'ın takımda olmasının Hollandalı oyuncuyu etkilemesini umuyor.



De Jong'un hamlesi ne zaman resmiyet kazanacak?

Müzakerelere yakın kaynaklar, De Jong'un transferinin henüz tamamlanmadığını ve oyuncunun kişisel şartlarının yanı sıra üzerinde anlaşmaya varılacak konulara işaret ediyorlar.

Bununla birlikte, iki taraf arasındaki birçok engel aşıldı.

Katalan devinin hassas mali durumu, United'ın futbol direktörü John Murtough ile müzakerelerde ellerini zayıflattı ve 25 yaşındaki oyuncu için fazla ödeme yapmamakta kararlıydılar.

Bu arada oyuncu, defalarca Camp Nou'da kalmak istediğini belirtti. Ancak De Jong'un Ajax'ın eski menajeri Ten Hag ile güçlü bir ilişkisi olması nedeniyle hareketin artık gerçekleşmesi bekleniyor.



Ten Hag neden De Jong'u istiyor?

Hollandalı hoca, De Jong'u United'da topu derin pozisyonlarda alabilen ve ileriye taşıyabilen bir oyuncu olarak uygulamak istediği sistem için çok önemli görüyor.

Old Trafford kaynakları her zaman alternatif hedeflere bakmaları konusunda ısrar etseler de, 2019'da Barça'ya transfer olmadan önce Ajax'ta birlikte çalışmış olan De Jong'un yeni menajerlerinin her şeyden önce istediği orta saha oyuncusu olduğu açık.

United, bu yaz başka kimi satın alabilir?

De Jong transferinin tamamlanmasının ardından Old Trafford'da birçok işin önü açılması bekleniyor ve Ten Hag sezon başlamadan önce beş yeni oyuncu daha getirmek istiyor.

Sözleşmesi biten Christian Eriksen'e şimdiden bir teklif yapıldı. Ajax'ın kanat oyuncusu Antony önde gelen bir hedef ve Brezilyalı oyuncu, United'a transfer olmakta kararlı.

Yine Ajax'tan Lisandro Martinez, Ten Hag tarafından düşünülen merkezi savunma seçenekleri arasında yer alırken Inter'in sağ beki Denzel Dumfries de Hollandalı menajer tarafından beğeniliyor.

