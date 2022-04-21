Villarreal'in defans oyuncusu Pau Torres, Sarı Denizaltı'nın Juventus ve Bayern Münih'i elemesinin ardında, Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşması öncesinde Liverpool’u uyardı.

İspanyol ekibi, bu sezon düşük bir performans gösteren Manchester United’ın bir puan gerisinde grubunu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turundaki yerini aldı.

Juve'ye karşı kendi sahasında aldığı beraberliği ardından Torino’da 3-0'lık şok bir sonuç elde etti.

Ardından çeyrek final maçında Alman devi Bayern'e toplamda 2-1'lik üstünlük kurdu ve yarı finalde Liverpool’un rakibi oldu.

Bu sezon, Villarreal için peri masalı gibi başladı ve bu masal devam ediyor.

Torres Liverpool için ne dedi?

Villarreal’in Liverpool karşısında şansı olup olmadığı sorulduğunda Torres, AS'a şunları söyledi:

“Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok.

“Eğer Liverpool’u elersek bu sürpriz olmaz, çünkü Juve ve Bayern'i yeni eledik.

“Bu yüzden Liverpool’u elemek Bayern Münih'i elemekten daha kolay olacak.

“Ancak Liverpool, bizim diğer elemelerde neler yaptığımızı biliyor ve tamamen ona göre hazırlanacaklar.

"Şu anda maçın net favorisi onlar. Kiminle karşı karşıya olduğumuzu bilmeliyiz ve onların favori olduklarını kabul etmeliyiz.

“Ama Juve ve Bayern de öyleydi. Sürprizler yapmaya devam etmek için çok çalışıyoruz.

"Onlar, neredeyse dünyanın en iyi oyuncularına sahipler. Manchester United ve City'i kolayca yendiler.

“Ancak, biz de Şampiyonlar Ligi'nde bizden büyük takımlara karşı çok iyi adapte olduk."

Torres yazın transfer olur mu?

Savunma oyuncusu bir süredir Manchester United'a transfer olmakla bağlantılıydı, ancak Torres şu anda tamamen Villarreal’e odaklı olduğunu ısrarla belirtiyor.

"Bu yıl kulübüme odaklandım, memleketimdeki kulüple Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynamak eşsiz bir deneyim olacak ve burada bir sözleşmem var.

“Herkes sevdiği takımla bu günleri yaşamak ister. Bu yüzden, bunu yaşayabildiğim için çok şanslıyım.”

Daha fazlası için:

Formula 1 yarışçısı Lewis Hamilton ve ünlü tenisçi Serena Williams, Chelsea'yi satın almak için devreye giriyor