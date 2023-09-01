Manchester United Sofyan Amrabat’a imza attırıyor

İngiliz devi Manchester United Fas Milli Takımı’nın yıldızı Sofyan Amrabat’ı kadroya katmaya yaklaştı.

Premier Lig’de transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala kadrosunu Altay Bayındır ile güçlendiren Manchester United, bir transfer de ortaya sahaya yapıyor. İngiliz ekibi Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda sergilediği performansla öne çıkan defansif orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat için Fiorentina ile anlaşmaya vardı ve oyuncuyu Manchester’a davet etti.

United’ın bu transfer için 10 milyon euroluk kiralama bedelini ödemeyi kabul ettiği ve anlaşmanın satın alma opsiyonunu da içereceği ifade edildi. Fabrizio Romano'nun haberine göre Kırmızı Şeytanlar 25 milyon euro ödemesi halinde oyuncuyu bonservisiyle satın alabilecek.

Fiorentina Lopez'i alıyor

Öte yandan Fiorentina ise Amrabat’ın yerine Sassuolo’dan Maxime Lopez ile anlaşmaya vardı.

Premier Lig’de bu sezon şampiyonluğa ulaşmak isteyen Manchester United daha önce Rasmus Hojlund, Mason Mount, Andre Onana, AltaY Bayındır ve Jonny Evans transferlerine imza atmıştı. Yaklaşık 200 milyon euro harcayan United, sattığı oyunculardan ise 55 milyon euro gelir elde etmişti.