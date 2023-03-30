Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyen Sevilla ile karşılaşıyor.

İngiltere Premier Lig'de ilk dört yarışında olan Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Real Betis'i eleyen Erik ten Hag'ın öğrencileri, çeyrek finalde ise bir başka La Liga ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

Sevilla ise bir önceki turda Fenerbahçe'yi eleyip son sekiz takım arasına kalmayı başarmıştı.

Manchester United - Sevilla maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta?

Premier Lig devi, 13 Nisan Perşembe akşamı saat 22.00'de UEFA Avrupa Ligi Çeyrek final ilk maçında Sevilla'yı konuk edecek.

Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.