Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images
Uğur Aktan

Manchester United, Sesko hayal kırıklığı sonrası ‘yeni Haaland’ için 61 milyon sterlini gözden çıkardı

Benjamin Sesko’dan beklenen katkıyı alamayan Manchester United, RB Leipzig’in genç yıldızı Yan Diomande için Ocak ayında büyük bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

Manchester United, forvet hattındaki sorunları çözmek için Ocak transfer döneminde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Old Trafford’da Wolves ile alınan 1-1’lik beraberlik sonrası yükselen tepki ve tribünlerden gelen yuhalamalar, teknik direktör Ruben Amorim üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Kırmızı Şeytanlar, bu süreci güçlü bir transferle tersine çevirmek istiyor.

Yaz aylarında büyük umutlarla kadroya katılan Benjamin Sesko, Premier League’de şu ana kadar 15 maçta yalnızca iki gol atabildi. Bu performans, kulüp içinde yeni bir “9 numara” arayışını hızlandırdı. Sesko’nun, daha önce benzer baskılar yaşayan Rasmus Hojlund gibi zor bir süreçten geçtiği yorumları yapılıyor.

Yan Diomande gündemde

United’ın radarındaki en güçlü aday, RB Leipzig forması giyen 19 yaşındaki Yan Diomande. Genç forvet, bu sezon Bundesliga’da 14 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hem kanatlarda hem de santrfor pozisyonunda oynayabilmesi, onu United için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Diomande için Bayern Münih ve Paris Saint-Germain’in de devrede olduğu belirtiliyor. Leipzig’in genç yıldız için talep edeceği bonservisin 52 milyon sterlinden başlayıp 61 milyon sterline kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu da United’ın, yaz aylarında yaptığı büyük harcamalara benzer bir yatırımı göze alması anlamına geliyor.

“Yeni Haaland” benzetmesi

Diomande’ye yönelik ilgi, futbol kamuoyunda sık sık Erling Haaland ile yapılan karşılaştırmalarla gündeme geliyor. Fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan Fildişi Sahilli oyuncunun, Premier League savunmaları için ciddi bir tehdit olabileceği vurgulanıyor. Üstelik Diomande’nin Haaland’dan farklı olarak kanatlarda da etkili olabilmesi, onu daha çok yönlü bir profil haline getiriyor.

Premier Lig
Burnley crest
Burnley
BUR
M. United crest
M. United
MUN
Bundesliga
St. Pauli crest
St. Pauli
FCP
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL

Ocak ayında gerçekleşmesi zor bir transfer olarak görülse de, Manchester United’ın forvet hattındaki krizi çözmek adına bu büyük hamleyi yapmaya hazır olduğu konuşuluyor.

Reklam

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0