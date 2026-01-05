Manchester United, Sesko hayal kırıklığı sonrası ‘yeni Haaland’ için 61 milyon sterlini gözden çıkardı

Manchester United, forvet hattındaki sorunları çözmek için Ocak transfer döneminde dikkat çeken bir hamleye hazırlanıyor. Old Trafford’da Wolves ile alınan 1-1’lik beraberlik sonrası yükselen tepki ve tribünlerden gelen yuhalamalar, teknik direktör Ruben Amorim üzerindeki baskıyı artırmış durumda. Kırmızı Şeytanlar, bu süreci güçlü bir transferle tersine çevirmek istiyor.

Yaz aylarında büyük umutlarla kadroya katılan Benjamin Sesko, Premier League’de şu ana kadar 15 maçta yalnızca iki gol atabildi. Bu performans, kulüp içinde yeni bir “9 numara” arayışını hızlandırdı. Sesko’nun, daha önce benzer baskılar yaşayan Rasmus Hojlund gibi zor bir süreçten geçtiği yorumları yapılıyor.

Yan Diomande gündemde

United’ın radarındaki en güçlü aday, RB Leipzig forması giyen 19 yaşındaki Yan Diomande. Genç forvet, bu sezon Bundesliga’da 14 maçta 6 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti. Hem kanatlarda hem de santrfor pozisyonunda oynayabilmesi, onu United için cazip bir seçenek haline getiriyor.

Diomande için Bayern Münih ve Paris Saint-Germain’in de devrede olduğu belirtiliyor. Leipzig’in genç yıldız için talep edeceği bonservisin 52 milyon sterlinden başlayıp 61 milyon sterline kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Bu da United’ın, yaz aylarında yaptığı büyük harcamalara benzer bir yatırımı göze alması anlamına geliyor.

“Yeni Haaland” benzetmesi

Diomande’ye yönelik ilgi, futbol kamuoyunda sık sık Erling Haaland ile yapılan karşılaştırmalarla gündeme geliyor. Fizik gücü, hızı ve bitiriciliğiyle öne çıkan Fildişi Sahilli oyuncunun, Premier League savunmaları için ciddi bir tehdit olabileceği vurgulanıyor. Üstelik Diomande’nin Haaland’dan farklı olarak kanatlarda da etkili olabilmesi, onu daha çok yönlü bir profil haline getiriyor.

Ocak ayında gerçekleşmesi zor bir transfer olarak görülse de, Manchester United’ın forvet hattındaki krizi çözmek adına bu büyük hamleyi yapmaya hazır olduğu konuşuluyor.