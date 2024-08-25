Manchester United'da satış listesine konulan Scott McTominay kariyerini Serie A'da sürdürmeye hazırlanıyor.

Manchester United, orta saha oyuncusu Scott McTominay'in Napoli'ye transferi için 25 milyon sterlinlik bir anlaşmaya vardı. INEOS'un bu transferde özel bir satış maddesi eklediği belirtiliyor.

Erik ten Hag, McTominay'i bu yaz transfer dönemi sonrasında da takımda tutmayı düşünüyordu, özellikle de oyuncunun geçen sezon 43 maçta attığı 10 golü göz önüne alarak. Ancak, 27 yaşındaki İskoç oyuncu, INEOS'un transfer gelirlerini artırma girişimleri sırasında satışa çıkarılan birçok birinci takım oyuncusundan biri oldu ve Napoli'nin teknik direktörü Antonio Conte'nin ilgisini çekti.

The Athletic'in haberine göre, Napoli ile yapılan anlaşma, McTominay'e sunulan şartların tüm taraflarca kabul edilmesi koşuluna bağlı. Ayrıca, United'ın, oyuncunun İtalya'daki sözleşmesine bir satış maddesi eklediği ve olası bir gelecekteki satıştan pay almayı hedeflediği bildirildi.

United'ın hedefi Ugarte

Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna'nın Londra ve Manchester'da yoğun görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. Napoli'nin, Chelsea forveti Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmaya yakın olduğu ve Brighton & Hove Albion'dan Billy Gilmour'u transfer etme girişiminde olduğu da iddialar arasında.

Manchester United, McTominay'in yerine Paris Saint-Germain'den Manuel Ugarte'yi transfer etmeyi planlıyor. Bu transfer, kulübün Premier League'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'na uyma çabalarını büyük ölçüde destekleyecek.

Eğer transfer gerçekleşirse, bu satış, United tarihindeki en büyük altıncı satış olacak ve Dan James'in 2021'de Leeds United'a 25 milyon sterlin karşılığında transferiyle aynı seviyede yer alacak. McTominay'in sözleşmesinin son yılına girmesi, transferin gerçekleşme ihtimalini kuvvetlendiriyor.