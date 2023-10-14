Manchester United, son Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında yaklaşık 2 bin Galatasaraylının Old Trafford'un ev sahibi tribününde yer aldığını kabul etti.

Sosyal medyada yayınlanan televizyon fotoğrafları ve görüntüleri, Galatasaray taraftarlarının 3 Ekim'deki 3-2'lik büyük galibiyette, iç saha taraftarları için ayrılan bölümde olduğu görülüyordu.

Daha sonra United tarafından yapılan soruşturmada bu durum doğrulandı. Kulüp, 'kabul edilemez durum' nedeniyle taraftarlarından özür diledi ve güvenlik riski yaratabileceği endişesiyle Galatasaraylı taraftarların dışarı çıkarılmama kararı alındığını açıkladı.

United tribününde çok sayıda Galatasaraylı taraftar olmasına rağmen herhangi bir olay yaşanmadı.

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Premier Lig devi, gelecekteki kupa maçlarında bilet satışının artık kulüpten daha önce satın alma geçmişi olan hesaplarla sınırlı olacağını duyurdu.

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Michael Regan/Getty Images

Manchester United için sırada ne var?

United, önümüzdeki cumartesi Premier Lig yeniden başladığında Sheffield United ile karşılaşmak için Bramall Lane'e gidecek.

Ancak kulübün üst düzey yetkilileri bu maçtan daha çok, FC Kopenhag ile Old Trafford'da oynanacak maça odaklanmış olabilir.

Galatasaray ise millî aranın ardından derbide Beşiktaş'ı konuk edecek.