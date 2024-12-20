Manchester United Ruben Amorim'in istediği iki yıldız transferi bitirmek için kesenin ağzını açtı

Manchester United, Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson ve PSG'nin sol beki Nuno Mendes'i Ocak transfer döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor.

Manchester United, kötü geçen sezonunu telafi etmek için Ocak transfer döneminde iki önemli isimle kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor: Atalanta'nın orta saha oyuncusu Ederson ve PSG'nin sol bek oyuncusu Nuno Mendes. Bu transferlerin gerçekleşmesi halinde, Ruben Amorim'in oyun sistemine uygun yeni bir kadro oluşturulması hedefleniyor.

Sky Almanya muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Atalanta'nın yıldızı Ederson, Manchester United'ın orta saha için ciddi şekilde düşündüğü oyunculardan biri. Amorim, bu pozisyonda daha fazla derinlik ve kalite sağlamayı planlıyor. Ancak kulüp içinde Ederson için henüz tam bir fikir birliği sağlanmış değil.

Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun potansiyel transfer bedelinin 50-60 milyon euro arasında olduğu ifade ediliyor. Ederson'un yetenekleri, özellikle top kazanma ve pas oyunundaki etkinliği ile dikkat çekiyor.

Nuno Mendes için PSG ile temaslar başladı

Manchester United, PSG'nin genç sol beki Nuno Mendes için de ciddi bir hamle hazırlığında. Mendes'in güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak tahmin ediliyor. Plettenberg, Mendes'in Amorim'in felsefesine uyum sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu ve Manchester United'ın Mendes'in transfer durumunu yakından takip ettiğini belirtti.

Mendes'in aynı zamanda Amorim ile aynı menajeri paylaşması, bu transferde United'a avantaj sağlayabilir. Ancak Mendes için PSG'nin talebi yüksek olabilir ve oyuncunun diğer talipleri arasında Bayern Münih ve Real Madrid gibi dev kulüplerin yer aldığı iddia ediliyor.

Marcus Rashford'un olası ayrılığı bütçeyi rahatlatabilir

Marcus Rashford'un "yeni bir meydan okuma" arayışı, Manchester United'ın transfer bütçesine katkı sağlayabilir. Rashford'un potansiyel satışı, Amorim'in istediği oyuncuların kadroya katılması için gerekli finansal kaynakları yaratabilir.

Kulüp, mevcut oyuncuları elinde tutma konusunda da çalışmalar yapıyor. Transfer haberleriyle dikkat çeken Fabrizio Romano'ya göre, genç yetenek Amad Diallo'nun sözleşmesi yenilenmek üzere. Diallo'nun performansı, teknik ekip tarafından beğeniliyor ve oyuncunun geleceği kulüp planlarında önemli bir yer tutuyor.

Manchester United'ın Ocak transfer döneminde Mendes ve Ederson gibi isimleri kadrosuna katma çabası, kulübün yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak görülüyor. Bu hamlelerin gerçekleşmesi, Amorim'in oyun sistemine uygun güçlü bir kadro oluşturulmasını sağlayabilir.