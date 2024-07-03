Manchester United, Sir Jim Ratcliffe ve spor direktörü Dan Ashworth yönetiminde, Real Madrid'den Miguel Gutierrez'i kadrosuna katmak için önemli adımlar attı. TeamTalk'a göre, Kırmızı Şeytanlar, sol bek oyuncusu için Real Madrid'in 40 milyon euroluk talebini karşılamaya hazır.

Erik ten Hag, Luke Shaw ve Tyrell Malacia'nın yaşadığı sakatlıkların ardından sol bek pozisyonunu güçlendirme ihtiyacını sık sık dile getirdi. Bu gereklilik, United'ın Diogo Dalot ve hatta Antony gibi bazı oyuncuları pozisyon dışında kullanmasına neden oldu.

Gutierrez'in gelişi, bu kritik pozisyona istikrar ve tutarlılık getirecek. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, geçen ay bu önceliği vurgulamıştı ve "Manchester United, Tyrell Malacia'nın zorluklar yaşadığını ve Luke Shaw'un sakatlıklarını göz önünde bulundurarak genç, yetenekli ve önemli bir sol bek transfer edecek" demişti.

Gutierrez'in etkileyici kariyeri

22 yaşındaki Gutierrez, 2022'de Girona'ya transfer olduğundan beri büyük bir etki yarattı ve tüm müsabakalarda 76 maça çıktı, ayrıca geçen sezon takımının Şampiyonlar Ligi'ne katılmasında kilit rol oynadı. Erik ten Hag'ın genç İspanyol oyuncuyu kadrosuna katmak konusunda 'çok istekli' olduğu biliniyor.

Real Madrid, Gutierrez'in Girona'ya transferi sonrasında oyuncunun haklarının %50'sini elinde tuttu ve 8 milyon euro karşılığında geri alma opsiyonunu kullanarak onu Manchester United'a önemli bir kârla satmaya hazırlanıyor. Bu hamle, Madrid'in Gutierrez'in gelişiminden faydalanmasını sağlarken, oyuncunun Premier Lig'e geçişini de kolaylaştırıyor.

Luke Shaw'ın geleceği

Gutierrez'in transferi, Luke Shaw'un Manchester United'daki geleceğini tehlikeye atabilir. United'da on yıldır forma giyen Shaw, sakatlıklarla boğuştu ve 18 Şubat'tan beri forma giyemedi.

Avrupa Şampiyonası, oyuncuların form ve fitness durumlarını sergilemeleri için bir platform sağlarken, Shaw'un bu süreçte etkili olamaması, ten Hag'ın kulüpteki geleceğiyle ilgili kararlarını etkileyebilir.

Manchester United, 2024/25 sezonuna hazırlanırken, Miguel Gutierrez'in transferi, kadroyu güçlendirmek ve ten Hag'ın takım vizyonunu gerçekleştirmek için atılan stratejik adımların ilki olacak.

Bu transfer, sadece kritik bir pozisyonu doldurmakla kalmayacak, aynı zamanda United'ın hem yerel hem de Avrupa düzeyinde en üst seviyede rekabet etme niyetini de gösterecek.