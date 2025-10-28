Manchester United, Real Madrid'de oynayan yıldızın küçük kardeşi için 50 milyon euro ödemeye hazır

Manchester United, Ocak transfer döneminde Borussia Dortmund’un genç yeteneği Jobe Bellingham’ı kadrosuna katmak için hazırlıklara başladı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 50 milyon euroluk bir teklif sunmayı planlıyor.

Ruben Amorim yönetiminde sezona kötü başlayan ancak son haftalarda toparlanan Manchester United, üst üste Sunderland, Liverpool ve Brighton karşısında aldığı galibiyetlerle Premier Lig’de altıncı sıraya yükseldi. Yönetim, yaz aylarında beş yeni oyuncu için 200 milyon eurodan fazla harcama yapmasına rağmen kadroya ek takviyeler yapmaya kararlı.

United’ın öncelikleri arasında orta saha hattını güçlendirmek bulunuyor. Bayern Münih’ten Aleksandar Pavlovic ve Stuttgart’tan Angelo Stiller’in de gündemde olduğu belirtilirken, Bellingham bu planların merkezinde yer alıyor.

Jobe Bellingham, geçen sezon Sunderland’in Championship’ten Premier Lig’e yükselmesinde önemli rol oynamıştı. Ancak Dortmund formasıyla bu sezon yalnızca iki Bundesliga maçına çıkabildi ve henüz gol katkısı veremedi.

Dortmund 50 milyon euro istiyor

İspanyol kaynak Fichajes’e göre Dortmund, 50 milyon euro civarında bir teklif alması hâlinde oyuncunun satışına engel olmayacak. Haberde “Bellingham, Manchester United’ın orta sahasını güçlendirme planlarında kilit bir oyuncu. Kulüp, gelecek vaat eden genç bir isimle yeni bir dönemin başlangıcını hedefliyor” ifadeleri yer aldı.

Bununla birlikte, Daily Mirror’a göre Bellingham şu anda Manchester United’a transfer olmaya sıcak bakmıyor. Habere göre genç İngiliz oyuncu, Amorim’in takımının Şampiyonlar Ligi’nde yer almaması nedeniyle bu hamleyi reddetmeye hazır.

Daha önce eski Alman milli futbolcu Didi Hamann da Bellingham’ın performansını eleştirerek, “Jobe Bellingham şu ana kadar kardeşi Jude’un yarısı kadar bile iyi değil. Dortmund’daki işleri hiç de kolay görünmüyor” ifadelerini kullanmıştı.

Eğer transfer gerçekleşirse, United hem kadrosunu gençleştirecek hem de Jude Bellingham’ın kardeşi olan Jobe ile İngiliz futbolunun geleceğine yatırım yapmış olacak. Ancak şu anda transferin gerçekleşme ihtimali oyuncunun kararına bağlı görünüyor.