Manchester United, Paul Pogba'yı bedavaya bırakıyor

İngiliz devi, Fransız yıldız ile sözleşme yenilemeyecek.

Manchester United'da, 5-0'lık Liverpool mağlubiyetinin ardından kazan kaynıyor ve bu durum da birçok spekülasyonu beraberinde getiriyor.

Ole Gunnar Solskjaer şimdilik görevde fakat Tottenham maçında bir kayıp olursa Manchester derbisini göremeyebilir. Antonio Conte söylentileri ise her geçen gün artıyor.

Tüm bunların gölgesinde bir de Paul Pogba problemi mevcut. İstikrarsızlığıyla meşhur olan 2018 Dünya Kupası şampiyonunun sözleşmesi önümüzdeki yaz bitiyor ve ManU, bu konuyla ilgili sürpriz bir karar aldı.

Manchester United, Pogba'dan umudu kesti mi?

ESPN'de yer alan habere göre İngiliz devi, 2016 yılında Juventus'tan 89.1 milyon sterlin bonservis ücreti karşılığında transfer edilen yıldız futbolcu ile sözleşme yenilemeyecek.

Yıldız oyuncuyu bedavaya kaybetmeyi göze alan United, Avrupa devlerinin iştahını kabartmış olacak.

Zira Real Madrid, Juventus ve Paris Saint-Germain daha önce Pogba ile ilgilendiklerini belirtmişlerdi, ancak hiçbiri ocak ayında oyuncu için bir hamle yapmayı planlamıyor.

Bunun yerine gelecek yaz, Fransız futbolcuyu bedavaya transfer etmeyi bekliyorlar.

United, daha önce Pogba ile sözleşme yenilemeyi çok istedi fakat oyuncunun istediği yüksek rakamlar bu yenilemeyi başarısız kıldı.

Paul Pogba'nın 2021-22 sezonu performansı

Yıldız orta saha, bu sezon Manchester Unite formasıyla toplamda 12 maça çıktı.

Premier Lig'de dokuz, Şampiyonlar Ligi'nde ise üç kez dahada yer alan Paul Pogba, ligde yedi asist yapmayı başardı.

Son dönemde performansı yeniden düşüşe geçen Fransız futbolcu, yedek kulübesne mahkum edildi. Ole Gunnar Solskjaer, Pogba'yı Atalanta ve Liverpool maçlarında ilk 11'e almadı.

Liverpool maçına sonradan giren ve Naby Keita'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart ile oyundan atılan 28 yaşındaki oyuncu, United'ın Tottenham, Manchester City ve Watford ile oynayacağı karşılaşmalarda cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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