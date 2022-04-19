Cristiano Ronaldo, yeni doğan erkek bebeğinin ölümünün ardından bu akşam Manchester United'ın Liverpool ile yapacağı Premier Lig karşılaşmasında oynayamayacak.

Ronaldo, pazartesi günü resmi Instagram hesabı aracılığıyla yürek burkan duyuruyu yaptı ve bu sırada uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Georgina Rodriguez ile bir kız çocuğunun doğumunu da açıkladı.

Çift; ikiz bebek bekliyordu, ancak trajik kaybın ardından mahremiyet istedi ve United şimdi Ronaldo'ya mazeret izni verdi.

Ne söylendi?

Geçen yaz Juventus'tan kulübe döndüğünden beri Kırmızı Şeytanlar adına 21 gol atan Ronaldo, Anfield’daki maç için Ralf Rangnick'in kadrosundaki yerini alamayacak.

Manchester United kulübü, bu acı haberi doğrulayan bir bildiri yayımladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Aile her şeyden daha önemlidir ve Ronaldo, bu son derece zor zamanda sevdiklerinin yanında olmak istiyor.

"Dolayısıyla salı akşamı Anfield'da Liverpool'a karşı oynayacağımız maçtaki yerini almayacağını bildiriyoruz ve ailenin gizlilik talebinin altını çiziyoruz.

"Cristiano, hepimiz seni düşünüyoruz. Sana ve ailene güç gönderiyoruz.”

Ronaldo'nun tam açıklaması

Ronaldo ve Rodriguez, "Oğlumuzun vefat ettiğini en derin üzüntümüzle duyurmak zorundayız.

"Her ebeveynin hissedebileceği en büyük acı budur.

"Sadece kızımızın doğumu, bize bu anı biraz umut ve mutlulukla yaşama gücünü verdi. Tüm iyi bakım ve destekleri için doktor ve hemşirelere teşekkür ediyoruz.

"Hepimiz, bu kayıpla yıkıldık ve bu çok zor zamanda mahremiyet istiyoruz. Bebeğimiz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz."

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