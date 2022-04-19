Ralf Rangnick, Manchester United'ın Liverpool'u yakalamasının o kadar da karmaşık bir durum olmadığı konusunda kendilerine güveniyor.

Alman menajer, kulübün en büyük rakiplerinden birisi olan Liverpool ile aralarındaki performans farkının kapanabileceğine inanıyor.

Old Trafford'da kupa kazanılamayan bir sezon daha giride kalırken Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’de şampiyonluğa oynayan Liverpool’ın çok fazla gerisinde kaldı.

Ancak Rangnick, bu hafta karşılaşacakları Liverpool’u yenmelerinin o kadar da zor olmadığı konusunda ısrarcı konuşuyor.

Ne söylendi?

MUTV'ye konuşan Rangnick, "Manchester United gibi bir kulübün bunu başarmak için üç veya dört yıl harcayabileceğini düşünmüyorum.

“Bunun çok da gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Bu süreç, Liverpool için de çok uzundu.

"Bu yüzden, Liverpool'u yakalamak zor değil.

"İki veya üç transfer döneminden sonra ne aradığınızı biliyorsanız, işleri düzeltebilirsiniz.

“Ne aradığınızı bilmiyorsanız her zaman samanlıkta iğne ararsınız.

"O kadar da karmaşık değil, bu bir roket bilimi değil sonuçta.

"Ancak, mümkün olan en iyi rüzgara sahip olmak için varış noktanızın nerede olduğunu bilmeniz gerekiyor.

“Bunu bilmiyorsanız, yapılacak her iş zaman alır ve daha da zorlaşır” dedi.

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Rangnick, kendi takımına güveniyor ve ihtiyaç duydukları en iyi oyun şekli konusunda bazı fikirlere sahip.

“Bu kararlılığı göstermeliyiz, sahada hazır olmalıyız, agresif olmalıyız. Liverpool gibi bir takıma karşı sadece oturup arkamıza yaslanıp gol yememeyi ummak doğru değil.

"Savunmacı bir şekilde organize olacağız, ancak yine de proaktif ve agresif olmak arasında mümkün olan en iyi dengeye sahip olmamız gerekiyor.

“Kendimiz için gol bulma şansımız olduğunda, iyi geçişler yaparak yakaladığımız fırsatları iyi değerlendirmeliyiz.”

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