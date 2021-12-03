Manchester United oyuncusu Bruno Fernandes, penaltıyı neden Cristiano Ronaldo'ya bıraktı?

Bruno Fernandes, Manchester United'ın Arsenal'a karşı kazandığı penaltıyı Cristiano Ronaldo'nun kullanmasına neden izin verdiğini açıkladı.

United, Arsenal'a karşı galibiyeti 3-2'lik skorla aldı ve Premier Lig tablosunda yedinci sıraya yükseldi. Fernandes, Ronaldo'nun iki golünden önce Kırmızı Şeytanların açılış golünü kaydetti.

Ronaldo; ikinci golünü penaltıdan atarken ikilinin, penaltı konusunda ne karar verdiği de tartışılmaya başlandı ve bu konu Fernandes'e soruldu.

Ne söylendi?

Portekizli orta saha oyuncusu Fernandes, United'ın 25 Eylül'de Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu maçta son penaltısını kaçırmasının ardından Arsenal maçındaki penaltıyı Ronaldo'ya bıraktı.

Maçtan sonra BBC Sport'a konuşan Fernandes, "Ronaldo ile bu konuda bir sohbetimiz olmadı. Son penaltıyı ben kaçırdım ve bu yüzden penaltıyı ona bıraktım.

"Cristiano'ya, kendime güvendiğim gibi güveniyorum. Onun, penaltıyı kullanma zamanı gelmişti ve penaltıyı kimin kullandığı önemli değil" dedi.

Ronaldo, Arsenal'a karşı attığı iki golle kariyerinde 800 golü aştı ve United'a döndüğünden bu yana 16 maçta 12 kez ağları sarstı.

36 yaşındaki oyuncunun Arsenal karşısındaki oyununa da değinen Fernandes şu ifadeleri kullandı: "O, inanılmaz bir oyuncu. Her yıl oyununu geliştirdiğini hepimiz görüyoruz.

"En iyi oyuncu olmaya devam etmek istiyor ve bunu başarıyor. Kendini nasıl motive edeceğini biliyor."

Fernandes'den Carrick'e veda

Ralf Rangnick'in United'ın yeni geçici menajeri olmasından dolayı heyecanlı olduğunu da dile getiren Fernandes, Alman hocanın takıma yeni bir soluk getireceğini düşünüyor:

"Şimdi, hepimiz için yeni bir başlangıç yapma zamanı. Yeni koçla çalışmayı herkes dört gözle bekliyor. Yeni biri geldiğinde yeni fırsatlar çıkıyor.

"İlk 11'de yer almak için herkesin çok çalışması gerekiyor. O, takımın başına geçecek ve bir sonraki maçın hazırlıklarına hamen başlayacağız."

Fernandes, Arsenal galibiyetinin ardından United'ın ayrılacağını açıklayan geçici menajer Michael Carrick'e de saygılarını sundu.

27 yaşındaki oyuncu, "Fırsat bulursa gelecekte gerçekten üst düzey bir yönetici olabilir. Nasıl konuşulacağını biliyor ve futbol hakkında bilgisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Daha fazlası için: