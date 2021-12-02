Ballon d'Or: Eto'o, Cristiano Ronaldo ile Messi'nin halefini açıkladı

7. Ballon d'Or'una rağmen Lionel Messi için kariyerinin son dönemleri yaklaşırken Cristiano Ronaldo için de durum bundan farksız değil.

İki yıldız yıllardır futbolda bayrağı en ön sıralarda taşırken takımlarını da sırtlarında taşıdılar. Messi ile Ronaldo birçok kupa ve sayısız golle kariyerlerini sürdürüyor ancak futbol gündemi iki ismin halefini aramaya başladı bile.

Kamerunlu efsane Samuel Eto'o da Portekizli ve Arjantinli'nin yerini alacak yıldızı belirledi.

Samuel Eto'o ne söyledi?

AS'a konuşan Kamerunlu efsane Samuel Eto'o Messi ile Ronaldo'nun yaşlarına dikkat çekerek Mbappe'nin doğru bir zamanda parladığını söyledi:

"Mbappe orada bekliyor ve futbolun tanrıları Messi ve Cristiano'nun yaşları nedeniyle kariyerlerinin sonunda olduğu güzel bir anda geldi."

"Umarım önümüzdeki on veya on beş yılın en büyüğü olur. O, bu iki canavardan sonra futbolda ihtiyaç duyulan eşsizlikte birisi."

Eto'o, Ballon d'Or ödülünü Lionel Messi'nin almasından memnun:

"Leo bu dünyada güzel olan her şeyi hak ediyor, bu yüzden onun adına mutluyum. Umarım sekizincisini de kazanır."

"Benzema ve Lewandowski kesinlikle hak ettiler. Mbappe, Kante ve Jorginho da hak etti. Ama futbol böyledir."

Kylian Mbappe ne söyledi?

Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile karşılaştırılmasını ele alan Kylian Mbappe iki yıldız gibi olmadığını söylemişti:

"Ben, sadece futboldan zevk almaya çalışıyorum. Ronaldo veya Messi gibi değilim, çünkü onlar bir efsane.

"Şu anda Messi ile oynama şansına sahibim ve bu benim için çok değerli. İnanılmaz bir duygu. Onunla oynamak benim için bir onur ve ondan sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışıyorum.

"Ayrıca, adımı onların isimlerinin yanında görmek de benim için büyük bir sevinç kaynağı"