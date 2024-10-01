Manchester United’da Erik ten Hag’ın geleceği belirsizleşirken, oyuncuların Ruud van Nistelrooy’un görevi devralmasına sıcak baktığı iddia ediliyor.

Manchester United, Premier Lig’deki kötü performansının ardından Erik ten Hag üzerindeki baskıyı artırıyor. Son olarak Tottenham’a karşı alınan 3-0’lık mağlubiyetle, takım altı maçta yalnızca iki galibiyet alarak 13. sıraya geriledi. Bu durum, Hollandalı teknik direktörün geleceğinin sorgulanmasına neden oldu.

Oyuncuların büyük çoğunluğunun Ten Hag’ın arkasında olduğu belirtilse de, olası bir görev değişikliğinde Ruud van Nistelrooy’un geçici teknik direktör olarak görev alması fikri, soyunma odasında olumlu karşılanıyor.

Van Nistelrooy, Ten Hag’ın yaz döneminde ekibe katılan isimlerden biri olmuş ve kulüp içinde oldukça popüler bir figür haline gelmişti.

Nistelrooy sıcak bakıyor

PSV Eindhoven'da bir sezon boyunca teknik direktörlük yaparak Hollanda Kupası’nı kazanan Van Nistelrooy, Ten Hag’ın daveti üzerine Manchester United’a dönmüş ve teknik ekipte yer almayı kabul etmişti ve Ten Hag’ın görevden alınması durumunda, Van Nistelrooy’un bu görevi üstlenmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Manchester United’ın, FC Porto ve Aston Villa karşısında alacağı sonuçlar, Ten Hag’ın geleceğini belirlemede kritik rol oynayacak. Skorların olumsuz olması Nistelrooy'un görevi devralmasını beraberinde getirebilir.