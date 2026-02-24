Manchester United orta sahayı güçlendiriyor: 1.96’lık "Canavar" radar altında

Manchester United, yaz transfer dönemi öncesinde orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar’ın listesinde, Aston Villa forması giyen Amadou Onana da bulunuyor.

Football Insider kaynaklı haberde, Belçikalı yıldızın United’ın yaz için belirlediği kısa listede yer aldığı belirtildi. Onana’nın yanı sıra Elliot Anderson, Adam Wharton ve Carlos Baleba gibi isimler de adaylar arasında gösteriliyor.

1.96’lık fiziksel üstünlük

1 metre 96 santimetrelik boyuyla Premier Lig’in en fiziksel orta sahalarından biri olarak gösterilen Onana, hem hava toplarındaki hakimiyeti hem de ikili mücadelelerdeki sertliğiyle dikkat çekiyor. Belçika Milli Takımı oyuncusu, teknik direktör Unai Emery yönetiminde Aston Villa’nın Şampiyonlar Ligi potası mücadelesinde önemli rol oynadı.

Villa’nın kilit isimlerinden biri haline gelen Onana’nın düşük bir bonservis bedeliyle ayrılması beklenmiyor. Ancak benzer profildeki diğer adayların da yüksek maliyetli olması, United cephesinde dengeli bir karar sürecini beraberinde getiriyor.

Orta sahada yeniden yapılanma

Manchester United’da orta saha hattı yaz döneminin öncelikli gündem maddelerinden biri olacak. Casemiro bu sezon performansını yukarı çekmiş olsa da kulübün uzun vadeli planlarında yeni bir dinamizm arayışı olduğu konuşuluyor.

Kulübün iki orta saha transferi yapması sürpriz olarak değerlendirilse de, listedeki isimlerden en az birinin yaz aylarında Old Trafford’a gelmesi bekleniyor.

Onana transferinin gerçekleşmesi halinde United, fiziksel gücü yüksek ve savunma-hücum geçişlerinde etkili bir profil kazanmış olacak. Ancak Aston Villa’nın Şampiyonlar Ligi hedefi ve oyuncunun sözleşme durumu, bu transferi yazın en zorlu dosyalarından biri haline getirebilir.