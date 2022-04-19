Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler'i örnek göstererek 19 yaşındaki futbolcuları Eren Aydın'ın Niğde Anadolu'ya kiralanmasına tepki gösterdi
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler’in performansını izledikçe U19 Ligi’nde, çok iyi istatistiklere sahip olan futbolcuları Eren Aydın’ın Niğde Anadolu’ya kiralanmasına tepki gösteriyorlar.
19 yaşındaki Eren'in istatistiklerine bakıldığında, Sarı-Kırmızılı taraftarların bu konuda pek de haksız olmadığı açık bir şekilde görülüyor.
Forvet bölgesinde görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli Arda Güler’in de oynadığı U19 Ligi’ndeki harika performansıyla fark yaratmıştı.
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İki futbolcunun U19 Ligi performansı nasıldı?
U19 Ligi'nde 22 maçta 23 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Eren, göstermiş olduğu üstün form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve gol kralı olmuştu.
Ancak, buna rağmen Galatasaray’ın kadrosunda yer almayı başaramadı ve kiralık olarak gönderildi.
Fenerbahçe formasını giyen Arda Güler ise geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde 22 maçta oynarken 10 gol atıp 7 asist katkısında bulundu.
Arda, göstermiş olduğu performansın ardından 2021-22 sezonu başından itibaren Fenerbahçe kadrosunda kendisine yer buldu.
Arda'nın performansı
UEFA Avrupa Ligi’nde de görev yapan Arda, Süper Lig maçlarında da bulduğu şansı iyi değerlendirdi.
Arda Güler, ilk olarak Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe formasını giyerken İsmail Kartal’ın takımın başına geçmesinin ardından zamanla oynadığı maç süresini de artırdı.
Şu anda geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olması beklenen Arda Güler, toplam 10 maçta görev alırken 3 gol atıp 2 asist yaptı ve Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmayı başardı.
Galatasaraylı Eren Aydın ise tıpkı Arda Güler gibi U19 Ligi’nde göstermiş olduğu performansa rağmen, Galatasaray’ın A takım düzeyinde idmana bile çıkamadı.
2021-22 sezonunun forma şansı bulamayan Eren, devre arasında Galatasaray’ın pilot takımı olan Niğde Anadolu'ya kiralık olarak gönderildi.
Galatasaraylı taraftarların tepkisi
Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda 19 yaşındaki oyuncuları Eren Aydın’ın Niğde Anadolu’ya gönderilmesini eleştirdi.
Devre arasında yapılan transferler yerine Eren Aydın’ın takımda kalmasının daha iyi olabileceği görüşünde birleştiler.
Eren Aydın'ın performansı nasıl?
Gollerine 2. Lig Kırmızı Grup'da da devam eden 19 yaşındaki futbolcu, Niğde Anadolu formasını 12 maçta giyerken 6 kez ağları havalandırdı.
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