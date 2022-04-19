Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki oyuncusu Arda Güler’in performansını izledikçe U19 Ligi’nde, çok iyi istatistiklere sahip olan futbolcuları Eren Aydın’ın Niğde Anadolu’ya kiralanmasına tepki gösteriyorlar.

19 yaşındaki Eren'in istatistiklerine bakıldığında, Sarı-Kırmızılı taraftarların bu konuda pek de haksız olmadığı açık bir şekilde görülüyor.

Forvet bölgesinde görev yapan 19 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçeli Arda Güler’in de oynadığı U19 Ligi’ndeki harika performansıyla fark yaratmıştı.

İki futbolcunun U19 Ligi performansı nasıldı?

U19 Ligi'nde 22 maçta 23 gol ve 6 asistlik bir performans ortaya koyan Eren, göstermiş olduğu üstün form grafiğiyle dikkatleri üzerine çekmiş ve gol kralı olmuştu.

Ancak, buna rağmen Galatasaray’ın kadrosunda yer almayı başaramadı ve kiralık olarak gönderildi.

Fenerbahçe formasını giyen Arda Güler ise geçtiğimiz sezon U19 Ligi'nde 22 maçta oynarken 10 gol atıp 7 asist katkısında bulundu.

Arda, göstermiş olduğu performansın ardından 2021-22 sezonu başından itibaren Fenerbahçe kadrosunda kendisine yer buldu.

Arda'nın performansı

UEFA Avrupa Ligi’nde de görev yapan Arda, Süper Lig maçlarında da bulduğu şansı iyi değerlendirdi.

Arda Güler, ilk olarak Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe formasını giyerken İsmail Kartal’ın takımın başına geçmesinin ardından zamanla oynadığı maç süresini de artırdı.

Şu anda geleceğin en büyük yıldızlarından birisi olması beklenen Arda Güler, toplam 10 maçta görev alırken 3 gol atıp 2 asist yaptı ve Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olmayı başardı.

Galatasaraylı Eren Aydın ise tıpkı Arda Güler gibi U19 Ligi’nde göstermiş olduğu performansa rağmen, Galatasaray’ın A takım düzeyinde idmana bile çıkamadı.

2021-22 sezonunun forma şansı bulamayan Eren, devre arasında Galatasaray’ın pilot takımı olan Niğde Anadolu'ya kiralık olarak gönderildi.

Galatasaraylı taraftarların tepkisi

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarda 19 yaşındaki oyuncuları Eren Aydın’ın Niğde Anadolu’ya gönderilmesini eleştirdi.

Arda Güler tüm övgüleri ziyadesiyle hak ediyor. Umarım büyük bir dünya yıldızı olur. Yalnız Eren Aydın’ın Arda Güler ile aynı ligde oynarken ligin en değerli oyuncusu seçildiğini ve bu sezon tek bir Galatasaray antrenmanına çağırılmadığını size hatırlatmak istiyorum. — Muzaffer Çağan (@muzaffercgn) April 16, 2022

Devre arasında yapılan transferler yerine Eren Aydın’ın takımda kalmasının daha iyi olabileceği görüşünde birleştiler.

17 yaşındaki Arda Güler bu sezon Süper Ligde çıktığı 9 maçta 3 gol atıp 3 asist katkısı yaptı, 35 yaşındaki Ryan Babel ise Süper Ligde çıktığı 24 maçta sadece 2 gol atabildi. Babel yerine genç futbolculara şans verebilseydik belki bizde yeni Arda Güler’imizi keşfetmiş olacaktık.. — Pops Emre-Bonsu 🔥 (@EmreErgenekon) April 16, 2022

Eren Aydın'ın performansı nasıl?

Gollerine 2. Lig Kırmızı Grup'da da devam eden 19 yaşındaki futbolcu, Niğde Anadolu formasını 12 maçta giyerken 6 kez ağları havalandırdı.

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