Vincent Aboubakar: Mohamed Salah beni etkileyen bir oyuncu değil

Şu anda Al-Nassr forması giyen eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar, Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah'ın oyun içinde üretken bir futbolcu olmadığını düşünüyor.

Kamerunlu Aboubakar ile Mısırlı Mohamed Salah şu anda milli takımda Afrika Uluslar Kupası mücadelesi veriyor.

Turnuvanın yarı finalinde Kamerun ile Mısır karşı karşıya gelecek ve finalist Senegalis ile kupa yarışına girecek.

Vincent Aboubakar ne söyledi?

Mısır ile oynayacakları yarı final maçı öncesi Radio France Int'e konuşan Vincent Aboubakar, Mohamed Salah hakkında şu sözleri söyledi:

"Salah beni pek etkilemedi. Açıkça söylüyorum, çünkü ben dürüst bir insanım. Olayları farklı açıdan görürüm. Beni etkileseydi, Salah'tan etkilendim derdim.

Ancak, beni pek etkilemedi. O iyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama oyun içerisinde üretken biri değil."

Kamerun - Mısır maçı ne zaman?

Afrika Uluslar Kupası 2021 Kamerun Yarı Final mücadelesinde Kamerun, Mısır ile karşılaşacak.

3 Şubat Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Youtube CAF TV kanalından canlı izlenebilecek.

Kamerun Mısır maçı iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Afrika Uluslar Kupası Final müsabakasında Senegal'in rakibi olacak olan takım, bu karşılaşmadan çıkacak sonuca göre belli olacak.

Daha fazlası