Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero futbola devam edip etmeyeceğini Çarşamba günü açıklayacak

Sezon başında Barcelona'ya imza atan Sergio Agüero, 15 Aralık Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunacak.

Barcelona'nın 30 Ekim'de Alaves ile oynadığı maçta göğsünde bir ağrı hisseden Agüero, o tarihten bu yana sahaya çıkmadı.

Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki oyuncuya, yapılan testlerin ardından kalp ritmi bozukluğu teşhisi konmuş ve Agüero'nun bu nedenle futbola veda edeceği öne sürülmüştü.

Toplantıya kimler katılacak?

Barcelona kulübü, Agüero'nun geleceği hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırmak için basın mensuplarının karşısına geçeceğini duyurdu.

Basın toplantısında yer alacak önemli isimlerden biri, hafta sonunu Formula 1 sezon finali için Abu Dhabi'de geçiren Barcelona başkanı Joan Laporta.

Agüero'yla Manchester City'de uzun yıllar birlikte çalışan, eski Barcelona teknik direktörü Pep Guardiola ve İngiliz kulübünün sportif direktörü Txiki Begiristain de toplantıda hazır bulunacak.

📢 Kalbindeki problem nedeniyle futbolu bırakacağı iddia edilen Sergio Agüero, Çarşamba günü düzenleyeceği basın toplantısında geleceğine dair bir açıklama yapacak. pic.twitter.com/0Y9TCDJolo — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 14, 2021

Agüero'nun kariyeri

Independiente, Atletico Madrid, Manchester City ve Barcelona formaları giyen Agüero, kariyeri boyunca çıktığı 663 maçta 379 gol attı ve 118 asist yaptı.

Toplam 17 kupa kaldırarak dönemin en iyi forvetleri arasına adını yazdıran Arjantinli, bu kupaların 15'ini Manchester City'de geçirdiği 10 yıllık sürede kazandı.

Manchester City ile Premier Lig'de beş kez şampiyonluk sevinci yaşayan Agüero, QPR'a attığı unutulmaz son dakika golüyle, 2011/12 sezonunda Roberto Mancini yönetiminde kazanılan ilk şampiyonluğu getiren isim olmuştu.

Yazın kontratının sona ermesiyle Etihad'a veda eden Agüero, Barcelona'yla anlaştı. Sakatlıklar nedeniyle sezonu geç açan Arjantinli, kalbindeki sorun ortaya çıkana kadar ancak beş maçta forma giyebildi.

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