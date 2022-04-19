Manchester United menajeri Ralf Rangnick, Paul Pogba'nın salı günü Liverpool'a karşı oynayacakları Premier Lig maçı için orucunu bozmasını gerektirecek bir durum olmadığını söyledi.

Kırmızı Şeytanlar, her iki takım için de çok önemli olan bir maçta Jurgen Klopp'un ekibine karşı zorlu bir mücadeleye çıkmak için Anfield'a gidiyor.

Pogba, Ramazan nedeniyle nisan ayı boyunca gün doğumundan gün batımına kadar kadar herhangi bir şey yemiyor ve içmiyor.

Fransız yıldız, Ramazan ayının başından beri orucunu eksiksiz bir şekilde tutuyor.

Bunun üzerine, çok önemli bir maça çıkmaya hazırlanan United’da Pogba’nın oruç tutup tutmaması tartışma konusu oldu.

Ne söylendi?

Salı akşamı maç sırasında güneş batacak, bu da Pogba'nın tekrar yemeye başlayabileceği anlamına geliyor, ancak Rangnick, böyle bir durumun sorun olmayacağı konusunda ısrarcı.

Rangnick, "O, profesyonel bir oyuncu ve buna alıştı. Pogba ile bu konuda konuşmadım, bu onun performansını etkilemeyecek.

"Bildiğim kadarıyla oruç tutuyor, ama dediğim gibi bunu kendisiyle yüz yüze konuşmadım.

"Oruç tutan başka oyuncularım da oldu. Ayrıca Liverpool'un en az bir oyuncusunu tanıyorum, o benim oyuncumdu, oruç tutuyor. İbrahim Konate’den bahsediyorum.

“Bu yüzden eğer bir sorun olacaksa aynı sorunu o da yaşayabilir ki ben bu konunun kesinlikle bir problem oluşturmayacağını düşünüyorum” dedi.

Rangnick, Ramazan'ın Pogba'yı etkilediğini yalanladı

Alman teknik direktör, Ramazan'ın Pogba'nın United için performansını etkilediği yönündeki önerileri de reddetti.

29 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Norwich'i 3-2 yendiği ve taraftarlar tarafından yuhalandığı için ikinci yarıda oyuna girdi.

Rangnick, "Pogba, oruç tuttuğu için yuhalanmadı ve ben, onu bu yüzden oyundan almadım.

"Sadece daha taze oyuncuların oynaması için doğru bir zaman olduğunu hissettim.

“Bunun, herhangi bir skorla ya da Ramazan ayıyla hiçbir ilgisi yok.

“Bu tür bir değişiklik yaparken Ramazan ayını veya başka bir şeyi düşünmedim” diye konuştu.

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