Manchester United menajeri Ralf Rangnick: "Ben sadece Paul Pogba'nın hocası değilim"

Manchester United menajeri Ralf Rangnick, Paul Pogba'nın iyileşme sürecini kulüpte yapmasını istediğini söylerken Fransız oyuncusunun, Dubai'de tedavi olma kararının kendisi Old Trafford'a gelmeden önce verildiğini belirtti.

Pogba, şu anda bir sakatlıkla mücadele ediyor ve United’ın eski menajeri Ole Gunnar Solskjaer kulüpten ayrılmadan önce Fransız yıldızın, üç ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Sonuç olarak, Pogba'nın şu anda kulüpte yer almama tercihi Rangnick’e ait değil ve Alman hoca, henüz Fransız oyuncuyla herhangi bir çalışma yapamadı.

Rangnick ne düşünüyor?

Alman menajer, Pogba'nın sakatlık sürecinin kulüpte devam etmemesiyle ilgili, "Eski kulüplerim, futbolcuların her zaman iyileşme sürecinin kulüpte olmasını sağlıyordu. Tıp bilimi, rehabilitasyona yönelik birçok farklı yaklaşım geliştirdi ve fazlasıyla gelişti.

"Oyuncularımın yurt dışında veya başka bir yerde rehabilitasyon yapmalarını istemem, ama Paul ile ilgili karar ben gelmeden önce alınmış. Doktorlarımız Steve McNally ve Robin Sadler ile bu konuyu görüştüm.

“Tabiiki sakat futbolcularımız olacak, ancak umarım uzun süreli sakatlıklar yaşamayayız. Sakatlanan oyuncularımız olursa da onların kulüpte tedavi görmelerini tercih ederim" dedi.

Pogba, United'da kalacak mı?

Fransız yıldızın, United ile sözleşmesi bu yaz sona erecek ve ne karar vereceği şimdiden tartışılıyor.

Menajeri Mino Raiola, geçen ay Pogba'nın Old Trafford'dan ayrılıp Real Madrid ve Juventus gibi kulüplere gidebileceğini ima etmişti.

Rangnick ise sadece bu sezon sonuna kadar United’ı yönetecek ve sonrasında danışman olarak kalacak. Alman menajer, Fransız oyuncunun gönlü United’da kalmaktan yana değilse onu ikna etmeye çalışmayacağını söyledi:

”United gibi büyük bir kulüpte oynayan futbolcularla sözleşme yenileyeceksek onların da burada kalmayı istemeleri lazım.

"Bir oyuncu, United gibi bir kulüpte oynamak istemiyorsa fikrini değiştirmeye çalışmak mantıksız olur.

"Taraftarlarından inanılmaz destek alan bu kulüp, o kadar büyük bir yapıya sahip ki hiçbir oyuncunun burada kalmaya ikna edilmemesi lazım.

“Pogba ile ilgili neler olacağını göreceğiz. Onunla 15 yıldır görüşüyorum ve sağlıklı olduğunda onun neler yapabileceğini biliyorum.

"Önemli bir oyuncu olabilir, ama sahip olduğumuz diğer tüm oyuncular çok değerli ve ben sadece Paul Pogba'nın koçu değilim.

"Amacım, bütün oyuncularımı iyi duruma getirmek. Böylece, takımın performansını da en üst seviyeye çıkarabilirim.”

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