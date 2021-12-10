Galatasaray ile Real Madrid, Avrupa'daki 64 takım arasından bayrağı ön sırada taşıyor

Galatasaray ile Real Madrid, Avrupa'da deplasmanda yakaladıkları başarıyla rakiplerini geride bıraktı.

UEFA Avrupa Ligi son hafta maçında Lazio'ya misafir olan Galatasaray mücadeleden golsüz beraberlikle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi.

Real Madrid ise Şampiyonlar Ligi son hafta maçında Inter'i 2-0 mağlup etmesinin ardından D Grubu'nu birinci sırada tamamladı.

Galatasaray ile Real Madrid ne başardı?

Fatih Terim ve Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, Avrupa'da deplasmanda yakaladıkları başarıyla rakiplerini geçti.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki 64 takım arasında deplasmanda gol yemeyen sadece iki takım var: Galatasaray ve Real Madrid.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki 64 takım arasında deplasmanda gol yemeyen sadece iki takım var:



🇪🇸 Real Madrid

🇹🇷 Galatasaray pic.twitter.com/IQ0tg2qfWr — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 9, 2021

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Marsilya, Lokomotiv Moskova ve Lazio deplasmanlarına giden sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde kalelerinde gol görmedi.

Rea Madrid ise Devler Ligi'nde Inter, Sheriff ve Shakhtar deplasmanlarından gol yemeden döndü.

Galatasaray, Avrupa Ligi'ni nasıl geçirdi?

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçında Lazio'ya konuk olan Galatasaray, maçtan 0-0'lık eşitlikle ayrılarak grubunu lider olarak noktaladı. Galatasaray’a gruptan çıkmak için beraberlik yetiyordu.

İlk maçta Lazio'yu evinde ağırlayan sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 1-0 galip gelmişlerdi. Fatih Terim'in öğrencileri, Marsilya deplasmanında golsüz berabere kaldı ancak Lokomotiv Moskova'dan 1-0'lık galibiyetle döndü. Rus ekibiyle İstanbul'da oynanan karşılaşma ise 1-1'lik beraberlikle sonuçtandı. Marsilya'yı evinde ağırlayan Galatasaray bu mücadeleyi 4-2 kazandı.

Galatasaray'ı ne bekliyor?

Sarı-kırmızılılar çekilecek kura ile Avrupa'da son 16 turu rakibinin belli olmasını bekleyecek. Süper Lig'de ise 13 Aralık'ta Sivasspor deplasmanına konuk olurken 18 Aralık'ta Başakşehir'i ağırlayacak.