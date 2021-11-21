Manchester United menajeri Ole Gunnar Solskjaer: "Çok incindim, kendimi çok kötü hissediyorum"

Ole Gunnar Solskjaer, Cumartesi günü Manchester United'ın Watford'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlarından performans için özür diledikten sonra kendisini çok kötü hissettiğini söyledi.

United, Vicarage Road'da devre arasına 2-0 geride girdi. Donny van de Beek'in ayağından gelen gol ile maçı çevirmek için umutlandı.

Ancak bu kıvılcım, Harry Maguire ikinci sarı karttan kırmızı kart gördükten sonra ortadan kayboldu ve ev sahibi takım maçın son anlarnda iki gol daha atarak farklı kazandı.

Ne söylendi?

Maçın ardından BBC'de Match of the Day programına konuşan United menajeri, şunları söyledi:

"İlk yarı, oynadığımız en kötü yarıydı ve neden böyle oynadığımızı ve onların ceza sahamıza sıfırdan girmelerine izin verdiğimizi açıklamak benim için zor.

"Çok incindim. Premier Lig'de oynarken iyi oyunculara ve bunun gibi iyi rakiplere karşı çıkmanız gerekiyor.

"Çocuklar şu anda kafalarında korkunç bir yerdeler. Kendimizi ve taraftarları hayal kırıklığına uğrattık. Burada durup bunu açıklamak zor ama bu futbol ve bunun için şansımızı kullanmalıyız.

"Sorumluluğu alacağım. Oyuncular ellerinden geldiğince sıkı çalışıyorlar.

"Taraftarlar gerçekten hayal kırıklığına uğradı. Anlıyorum, hepimiz anlıyoruz. Bizi her şeye rağmen desteklediler, bu yeniden yapılanma boyunca bizimle birlikte oldular.

"Geçtiğimiz sezonları üçüncü ve ikinci sırada bitirdikten sonra, en iyi oyuncularla anlaşınca, beklentiler de değişiyor..

"Fikirlerini söylemekte haklılar, böyle bir günden sonra şaşırmadım çünkü ilk yarıda yapabileceklerimizin ve yapmamız gerekenlerin çok altındaydık.

"Taraftarlar gibi hissediyorum. Bu şekilde kaybetmekten utanıyoruz. Çok kötü durumdayız ama bu futbolun bir parçası.

Kulüpteki geleceği hakkında endişeli olup olmadığı sorulduğunda Solskjaer, şu yorumu yaptı:

"İşimi kaybetmek benim için endişelenilecek bir şey değil. profesyonel oyuncular ama şu anda sonuçları alamıyoruz.

"Kendimi çok kötü hissediyorum."

Fernandes, Manchester United'dan daha iyisini istiyor

United orta saha oyuncusu Bruno Fernandes, takımının ilk yarıdaki performansını eleştirdi ve sahada herhangi bir mücadelenin olmadığını kabul etti.

"Buradaki herkesin suçu. Hoca ya da bir veya iki oyuncu değil, herkes sorumluluk almalı çünkü herkes daha iyisini yapmalı.

"Rakibe karşılık verdik ama sadece ikinci yarıda. Premier Lig'de bu tür maçlarda tek yarıda iyi oynamak yeterli değil.

"Watford iyi bir takım, agresifler. Kaliteleri ön planda ve onlara gol atma şansı veriyorsunuz. Bu, birçok maçta bizim için bir sorun oldu.

"İkinci yarıdaki tavır oradaydı, ilk yarı herkes çok özensizdi. Mücadele etmiyoruz, ikili mücadeleleri kazanmıyoruz ve bu takımlara karşı, siz bunu kazanmak zorundasınız. Manchester United için oynadığınızı göstermelisiniz."