Hollandalı menajer, Portekizli yıldızla konuşacağını vurguladı.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da galibiyet gelse de krizler bitmiyor.

Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar'da skordan çok, Cristiano Ronaldo'nun tepkisi konuşuldu.

United Menajeri Erik ten Hag'a da karşılaşmanın ardından, maça damga vuran bu olay soruldu.

Ne söylendi?

Cristiano Ronaldo'nun direkt olarak soyunma odasına gitmesi sorulduğunda Hollandalı menajer, şu yorumu yaptı:

"Onunla yakın ilgileneceğim. Şu anda galibiyeti kutluyoruz."

Old Trafford'da neler yaşandı?

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli süperstar, maçın 90. dakikası oynanırken yedek kulübesinden çıktı.

Ronaldo, hakemin son düdüğünü çalmasını beklemeden soyunma gitti.

Portekizli yıldız, oyuna alınmadığı için öfkelendi ve sahayı karşılaşma sona ermeden terk etti.