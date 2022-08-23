Hollandalı menajer, alınan önemli galibiyetin ardından çocuklar gibi şendi...

Erik ten Hag, Manchester United'ın pazartesi gecesi Liverpool'u 2-1 mağlup etmesinin ardından ortaya koydukları zihniyeti övdü, ancak bunu yaparken sevinçten ağzından küfür çıktı.

Kırmızı Şeytanlar, bu sezon Premier Lig'deki ilk iki maçında Brighton ve Brentford'a yenilerek lige korkunç bir başlangıç ​​yapmıştı.

Ve taraftarları, Liverpool maçı öncesinde onlardan çok az şey bekleniyordu.

Ancak Jadon Sancho'nun golü, United'ı 16 dakika içinde 1-0 öne geçirdi ve Marcus Rashford devrenin ardından ev sahibi takımın avantajını ikiye katlayarak Manchester United'ı galibiyete taşıdı.

Ten Hag, ne dedi?

United'ın yeni patronu, maç sonrası Sky Sports'a verdiği röportajda heyecanına hakim olamadı.

Geçen pazar günü Brentford'a 4-0 yenildikleri maçın ardından oyuncularının işleri nasıl tersine çevirdiği sorulduğunda Ten Hag, "Taktikler hakkında konuşabiliriz, ancak her şey tutumla ilgili" diye yanıtlamıştı.

Ancak Hollandalı menajer Liverpool maçının ardından şöyle konuştu:

"Sahadaki tavrı biz getiriyoruz. İletişim vardı, mücadele ruhu vardı.

"Biz, bu s*ktiğimin futbolunu oynuyoruz ve herkes bunu gördü.

"Bu şekilde oynarsak büyük başarıları kazanacağımıza da eminim."

Hollandalı menajer, Liverpool galibiyetinin ardından oldukça mutlu görünüyordu ve sevinçten kendisine hakim olamadı.

Ancak Ten Hag, kullandığı sözler için canlı yayında özür diledi.

Ten Hag tutarlılık istiyor

Hollandalı teknik direktör, oyuncularını sezon ilerledikçe tutarlılık göstermeye çağırdı ve iyi performanslarını sezonun geneline yaymak zorunda olduklarının altını çizdi.

"Oynanan futboldan ve sonuçtan kesinlikle memnunum, ama bu durum sadece bir maçla sınırlı kalamaz.

"Bu tarz bir oyunu, sezonun her maçında oynamak zorundayız.

"Rekabeti biliyorum, ama sadece Liverpool'a karşı böyle oynamak yetmez.

"Her Premier Lig maçı zordur. Her maçta, bu organizasyonda ve yoğunlukta oynamalıyız.

"Her şey, bu ruhla oynadığımızda başlar."

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