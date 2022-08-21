Türk futbolunun efsane oyuncularından Belözoğlu, kariyerinin kırılma noktalarına değindi.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Emre Belözoğlu, kariyerine yönelik önemli anları katıldığı programda izleyenlerle paylaştı.

Emre, çocukluğunda Fenerbahçe taraftarı olmasına rağmen tesislere uzak olduğu için Galatasaray'ı tercih ettiğini belirtiyor.

Ayrıca, Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde kendisinin ve Okan Buruk'un sarı-kırmızılı takımda kalmak için çok uğraştığını da ekliyor.

Ne söylendi?

Emre Belözoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Babam Fenerbahçeliydi. Biz de Fenerbahçeliydik. O dönem Zeytinburnu başkanı Süleyman başkan kızmıştı bana.

"Fenerbahçe kongre üyesiydi. Bizim de Fenerbahçe'de oynamamızı istiyordu. O dönem Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyordum.

"Küçükken Yedikule'den Kadıköy'e gitmek zor oluyordu. 13 yaşındaydım. Florya daha yakın bir yerdi. Babam da Galatasaray altyapısında yetişmişti.

"Orada çok güzel anılar biriktirdim. Buralara gelmemde büyük emekleri vardır."

"Hagi, çok büyük bir oyuncuydu"

Başakşehir'in hocası Galatasaray günleriyle ilgili ise şöyle konuştu:

"Büyük oyuncular büyük oynardı. Hagi, çok büyük bir oyuncuydu ve bizi de öyle oynattı.

"Onun gibi bir oyuncunun sahada olması çok büyük bir rahatlıktı.

"Tabii Fatih Hoca faktörünü de unutmamak gerek.

"Cumhuriyet tarihinin gördüğü en iyi kadro, tartışmasız 99-00 arasındaki Galatasaray kadrosudur.

"Bir keresinde kampa, Okan abiyi askerden almaya gittiğim için geç kalmıştık. Okan abi antrenmana çıkabilmişti ancak Fatih Hoca beni 3-4 gün antrenmana çıkarmamıştı."

"Galatasaray'da kalmak için çok uğraştım"

Emre, Galatasaray'dan ayrılıp Inter'e imza attığı dönemle ilgili ise, "Galatasaray'da kalmak için çok uğraştım. Okan Abi de çok uğraştı.

"Ancak, bazı anlaşmazlıklar oldu ve o dönemde ayrılmak zorunda kaldım.

"Her oynadığım takımın taraftarı beni çok sevdi. 7 ay Atletico'da oynadım onlar bile beni çok sevdi.

"Galatasaray taraftarını da anlıyorum. Hiç hak etmediğim kadar sevgisizliği de yaşadım. Hak etmediğim kadar da sevildim" dedi.

"Fenerbahçe halkın takımıdır"

Sarı-lacivertlilerin efsanelerinden olan Belözoğlu, Fenerbahçe'deki günleriyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'ye transfer olduğumda sokakta ilk defa sevilmediğimi hissettim.

"Ama ben hep sokaktaydım. Fenerbahçe de hep sokaktaydı.

"Fenerbahçe halkın takımıdır. Bu yönümü, Fenerbahçe'ye benzetiyorum."

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