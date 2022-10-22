Hollandalı menajer, Portekizli yıldıza ceza verilmemiş olsaydı geleceğin 'puslu ve rezil' olacağını söyledi.

Manchester United'de Cristiano Ronaldo krizinin yankıları tüm hızıyla sürüyor.

Tottenham maçında oyuna girmek istemeyip karşılaşma henüz sona ermeden direkt olarak soyunma odasına giden Portekizli yıldız, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı.

Şimdi Erik ten Hag, Ronaldo'ya bu cezanın neden verildiğini açıkladı.

Ne söylendi?

United'ın Hollandalı menajeri, konuyla ilgili gazetecilere şunları söyledi:

"Onu dışarıda bırakmak zor bir karar, bu açık. Ancak kötü davranışın sonuçları olmalı. Böyle bir olay ikinci kez yaşandığında bunun devam etmesine izin veremezsiniz.

"Eğer izin verirseniz gelecek puslu ve berbat olur. Bu önlemi almalısınız.

Kariyerinde çok şey başardı. Bunlardan bahsetmeme gerek yok. Çok parlak bir geçmişi var. Ancak bugün nasıl davranıldığına göre yorum yapılmalı.

"Özellikle en iyi sporlarda önemli olan geçmiş veya kariyer değil, bugündür."

Ronaldo'yu ne bekliyor?

Portekizli süperstar, Premier Lig'de Chelsea'ye karşı oynanacak karşılaşmada yer almayacak olsa da, hafta içi FC Sheriff ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçında kadroya geri dönebilir.