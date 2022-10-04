Hollandalı menajer, Portekizli yıldızı ikna etmeye çalışmayacak.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da sular bir türlü durulmuyor.

Manchester derbisinde Manchester City'e 6-3 kaybedip tarafarlarını hayal kırıklığına uğratan Kırmızı Şeytanlar'da gündem Cristiano Ronaldo'nun geleceği.

Gelen son haberler, Portekizli yıldızın ocak ayında takımdan ayrılacağı yönünde.

Ne söylendi?

The Telegraph'a göre Cristiano Ronaldo, ocak ayında Manchester United'dan ayrılacak. United'ın menajeri Erik ten Hag ise bu ayrılığa karşı çıkmayacak.

Görünüşe göre Hollandalı hoca, Ronaldo'yu gözden çıkarmış durumda.

Erik ten Hag, Cristiano Ronaldo hakkında ne söyledi?

Ten Hag, 6-3'lük Manchester City yenilgisinin ardından, Portekizli yıldızı neden oyuna almadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Cristiano'ya ve büyük kariyerine olan saygımdan dolayı onu oyuna alamazdım."

Cristiano Ronaldo ve Erik ten Hag'ı ne bekliyor?

Kırmızı Şeytanlar, perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi'nde Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia Nicosia ile karşı karşıya gelecek.

Hafta sonu lige dönecek olan United, 9 Ekim Pazar günü Everton deplasmanına çıkacak.

Ronaldo'nun Omonia Nicosia maçına ilk 11'de başlaması kuvvetle muhtemel.