Portekizli yıldız, karşılaşmanın bitmesini beklemedi.

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Old Trafford'da Tottenham Hotspur'u 2-0 mağlup etti.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren goller 47 ve 69. dakikada Fred ve Bruno Fernandes'ten geldi.

Ancak Cristiano Ronaldo'nun tepkisi, maçın da önüne geçti.

Neler oldu?

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Portekizli süperstar, maçın 90. dakikası oynanırken yedek kulübesinden çıktı.

Ronaldo, hakemin son düdüğünü çalmasını beklemeden soyunma gitti.

Portekizli yıldız, oyuna alınmadığı için öfkelendi ve sahayı karşılaşma sona ermeden terk etti.

Erik ten Hag ne dedi?

Hollandalı menajer, Ronaldo'nun yedek kalmasıyla ilgili sorulan soruya maç öncesi şu yanıtı verdi:

"Maçları 90 dakikadan fazla düşünürsünüz, bence en iyisi bu şekilde başlamak. Tottenham'ın savunmada çok rahat olduğunu biliyorsunuz. Bu yüzden iyi prese ihtiyacımız var.

"Böylece hızlı bir takım bu presi yapabilir. Tabii ki sonunda Cristiano'ya da ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz."