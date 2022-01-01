CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Haris Seferovic, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

GOAL, Tottenham'ın Juventus orta saha oyuncusu Rodrigo Betancur için teklif yaptığını doğruluyor.

Spurs, kış transfer dönemi sona ermeden Torino ekibinden hem Betancur hem de Dejan Kulusevski'yi istiyor ve her iki oyuncu için de görüşmeler ileri aşamalarda.