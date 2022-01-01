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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Haris Seferovic, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Haris Seferovic celebrates. Fransa vs İsvicre. 06.28.2021
Getty Images

Liverpool, Luis Diaz ile imzalıyor

2022-01-30T07:07:32.074Z

Mirror'a göre Liverpool, Porto yıldızı Luis Diaz transferinde son aşamaya geldi.

Porto, Kolombiyalının değerini 83 milyon sterlin olarak belirlemişti fakar pazarlıklar sonucunda bu, 50 milyon sterlin'e kadar düştü.

Kırmızılar bu ücretin 37.5 milyon sterlinini peşin ödeyecek.

Luis Diaz Porto
Getty Images

Tottenham, Bentancur'a teklif yaptı

2022-01-30T06:49:36.004Z

GOAL, Tottenham'ın Juventus orta saha oyuncusu Rodrigo Betancur için teklif yaptığını doğruluyor.

Spurs, kış transfer dönemi sona ermeden Torino ekibinden hem Betancur hem de Dejan Kulusevski'yi istiyor ve her iki oyuncu için de görüşmeler ileri aşamalarda.

Rodrigo-Bentancur
(C)Getty Images

Haris Seferovic, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

2022-01-30T06:41:10.746Z

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, golcü adayları arasında yer alan Haris Seferovic'i bir numaraya koydu.

Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki golcü, Kanarya'nın teklifine olumlu bakıyor. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama ile bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Haris Seferovic celebrates. Benfica vs Pacos de Ferreira. 08.09.2019
Getty Images