CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Haris Seferovic, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Liverpool, Luis Diaz ile imzalıyor
Mirror'a göre Liverpool, Porto yıldızı Luis Diaz transferinde son aşamaya geldi.
Porto, Kolombiyalının değerini 83 milyon sterlin olarak belirlemişti fakar pazarlıklar sonucunda bu, 50 milyon sterlin'e kadar düştü.
Kırmızılar bu ücretin 37.5 milyon sterlinini peşin ödeyecek.
Tottenham, Bentancur'a teklif yaptı
GOAL, Tottenham'ın Juventus orta saha oyuncusu Rodrigo Betancur için teklif yaptığını doğruluyor.
Spurs, kış transfer dönemi sona ermeden Torino ekibinden hem Betancur hem de Dejan Kulusevski'yi istiyor ve her iki oyuncu için de görüşmeler ileri aşamalarda.
Haris Seferovic, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor
Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, golcü adayları arasında yer alan Haris Seferovic'i bir numaraya koydu.
Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki golcü, Kanarya'nın teklifine olumlu bakıyor. Yönetim, satın alma opsiyonlu kiralama ile bu transferde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.