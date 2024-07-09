Bu yaz kadrosunu kaliteli en az bir stoperle güçlendirmek isteyen Manchester United, Lille'in genç yıldızı Leny Yoro'dan olumsuz yanıt aldı. Fransa'dan gelen haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar genç Fransız oyuncu için Lille tarafından kabul edilen bir teklif yaptı.
United, Yoro için 50 milyon euro (42 milyon sterlin) teklif etti ve bu teklif, Real Madrid'in başlangıç teklifinden daha iyiydi. Ancak, Lille bu teklifi kabul etse de, Yoro'nun Manchester United'a katılmak için yeterince ikna olmadığı belirtildi.
Marca'ya göre, 18 yaşındaki oyuncu, Santiago Bernabeu'ya taşınmak için beklemeyi tercih ediyor.
En çok istenen gençlerden
Yoro, dünya futbolunun en çok aranan genç oyuncularından biri olarak görülüyor. Lille için 16 yaşında ilk maçına çıkan Yoro, şu ana kadar takım için 60 maçta forma giydi. Ancak, kontratının son yılına girmiş olması, bu yaz transfer döneminin, Lille'in onun transfer için hatırı sayılır bir ücret talep edebileceği son fırsat olduğu anlamına geliyor.
Eski Lille teknik direktörü Paulo Fonseca, geçen sezon Yoro'nun büyük bir transfer yapacağını öngörmüştü. Fonseca, "Yoro'nun nun önümüzdeki yıl Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birinde olacağına inanıyorum. O çok hırslı ama çok disiplinli. Burada bizimle 16 yaşında başladı. O çok olgun, büyük bir kalitesi var. Her gün öğrenmek istiyor ve modern futbolda dünyanın en iyi stoperlerinden biri olacağına hiç şüphem yok" demişti.
United'ın diğer hedefleri
Manchester United'ın Yoro'yu transfer etme çabaları hayal kırıklığıyla sonuçlanırken, diğer bir savunma oyuncusu Matthijs de Ligt için yaptığı hamle mutlu sona yaklaşıyor.
İngiliz futbolunun efsane golcüsü Alan Shearer da De Ligt'in Manchester United için iyi bir transfer olacağını söyledi.
Betfair'e konuşan Shearer, "Matthijs de Ligt, Old Trafford'a transferi ile ilişkilendirildi ve onun Manchester United için iyi bir transfer olacağını düşünüyorum. O gerçekten iyi bir oyuncu. Gerçekten sağlam. Hollanda takımına giremiyor olabilir ama Manchester United için iyi bir ekleme olur. Onu çok beğeniyorum ve oyun tarzının Premier Lig'e uyacağını düşünüyorum" dedi.