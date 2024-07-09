Manchester United'ın Lille'in genç yıldızı Leny Yoro'yu transfer etmek için yaptığı hamle sonuçsuz kaldı.

Bu yaz kadrosunu kaliteli en az bir stoperle güçlendirmek isteyen Manchester United, Lille'in genç yıldızı Leny Yoro'dan olumsuz yanıt aldı. Fransa'dan gelen haberlere göre, Kırmızı Şeytanlar genç Fransız oyuncu için Lille tarafından kabul edilen bir teklif yaptı.

United, Yoro için 50 milyon euro (42 milyon sterlin) teklif etti ve bu teklif, Real Madrid'in başlangıç teklifinden daha iyiydi. Ancak, Lille bu teklifi kabul etse de, Yoro'nun Manchester United'a katılmak için yeterince ikna olmadığı belirtildi.

Marca'ya göre, 18 yaşındaki oyuncu, Santiago Bernabeu'ya taşınmak için beklemeyi tercih ediyor.