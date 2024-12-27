Manchester United kulüp için 138 gol atan yıldız oyuncusunu Juventus'a önerdi

Manchester United, Marcus Rashford'u Juventus'a önerdi. Tottenham ve Bayern Münih'in de oyuncuya olan ilgisi sürüyor.

Manchester United, yıldız oyuncusu Marcus Rashford'u Juventus'a transfer etmek için teklif sundu. Tuttosport’un haberine göre, Kırmızı Şeytanlar, 27 yaşındaki forvet oyuncusunu Ocak veya yaz transfer döneminde 50 milyon euroluk bir bedelle satmayı planlıyor. Ancak Juventus, Rashford için yalnızca maaşının bir kısmını Manchester United’ın karşılaması ve oyuncunun kiralık olarak kadroya katılması durumunda bu yarışa girmeyi değerlendirecek.

Juventus'un planları

Juventus’un Rashford için Ocak ayında ayırdığı bütçenin yaklaşık 3-4 milyon euro olduğu belirtiliyor. Ancak Juventus Teknik Direktörü Thiago Motta'nın önceliği İngiliz forvet değil. Motta, Rashford yerine Manchester United’ın bir diğer oyuncusu Joshua Zirkzee’yi tercih ediyor.

Zirkzee, Bologna’da Motta yönetiminde çıktığı 57 maçta 14 gol kaydederek dikkat çekmiş ve yaz transfer döneminde Manchester United’a katılmıştı. Juventus, Ocak transfer döneminde Zirkzee’yi kadrosuna katmayı hedefliyor.

Tottenham ve Bayern Münih'in ilgisi

Rashford’a olan ilgi sadece Juventus ile sınırlı değil. Tottenham ve Bayern Münih’in de oyuncuya olan ilgisi devam ediyor. Tottenham, İngiliz forveti Premier Lig’de kadrosuna katmak isterken, Bayern Münih de hücum hattını güçlendirme arayışında.

Juventus’un Rashford için harekete geçmesi, yalnızca Manchester United’ın maaş konusunda esneklik göstermesiyle mümkün olabilir. Aksi takdirde, Zirkzee transferi Torino ekibinin önceliği olmaya devam edecek.