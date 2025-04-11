Manchester United kulübünde yedek olan kaleci için 46 milyon euro ödemeye hazır!

Andre Onana'nın yediği hatalı gollerden bıkan Manchester United yönetimi yeni bir kaleci transferi için harekete geçti.

Manchester United kalecisi Andre Onana, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Olympique Lyonnais karşısında yaptığı hatalarla yeniden eleştirilerin odağı oldu. Karşılaşmada Rayan Cherki'nin uzatma dakikalarında attığı golle Lyon 2-2'lik eşitliği yakalarken, Onana'nın performansı Manchester'da yeni bir kaleci arayışını gündeme getirdi.

Mücadelede ilk olarak Thiago Almada'nın serbest vuruşunu uzaklaştıramayan Onana, maçın son anlarında da Cherki'nin golünde topu rakibin önüne bırakarak hata yaptı. Manchester United efsanesi Paul Scholes, Onana'yı açıkça eleştirerek, “İlk golde büyük bir hata yaptı. Böyle bir seviyede daha iyisini yapmalı” ifadelerini kullandı.

Ancak teknik direktör Ruben Amorim kalecisini savundu. “Bir oyuncu hata yaptığında tüm takım hata yapmış olur. Bu bir ekip oyunu” diyen Portekizli çalıştırıcı, Onana’ya olan güveninin devam ettiğini belirtti.

Yeni Hedef Caoimhín Kelleher

Manchester United, yeni kaleci arayışında Liverpool’un yedek kalecisi Caoimhín Kelleher’i gündemine aldı. 26 yaşındaki İrlandalı file bekçisi, Alisson Becker’in yokluğunda Premier Lig’de birçok maçta gösterdiği performansla övgü toplamıştı.

Kelleher’in 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ancak oyuncunun yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmadığı ve birinci kaleci olmak istediği biliniyor. Football Insider’a göre Liverpool, Kelleher için 30-40 milyon sterlin arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ancak bu rakamın Manchester United gibi doğrudan rakip bir kulüp için daha yüksek tutulabileceği belirtiliyor.

United ile Liverpool arasında doğrudan oyuncu transferi uzun süredir gerçekleşmiyor olsa da, Kelleher’in Old Trafford’a geçmesi halinde birkaç iyi performansla taraftarları ikna edebileceği düşünülüyor. United’ın sınırsız bir bütçesi olmasa da, 40 milyon sterlinin bu yaşta bir kaleci için makul bir yatırım olacağı ifade ediliyor.

Bu arada Liverpool’un da bu yaz kaleci değişikliğine hazırlandığı ve bonservisi geçen yaz alınan Giorgi Mamardashvili'nin gelecek sezon takıma katılacağı haberler arasında. Bu durum, Kelleher’in Anfield’dan ayrılma ihtimalini daha da güçlendiriyor.