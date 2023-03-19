Gelecek yaz golcü takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan İngiliz devi, Frankfurt’un Fransız yıldızının durumunu yakından takip ediyor.

Erik ten Hag yönetiminde eski günlerine dönüş sinyali veren ve taraftarlarını umutlandıran Manchester United’ın gelecek yaz yapacağı santrfor takviyesi merakla beklenirken, gündeme gelen son isim Kolo Randal Muani oldu. Daha önce Harry Kane ve Victor Osimhen ile adı geçen İngiliz devinin Fransız yıldız için dev bir teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Caught Offside’da yer alan habere göre bu sezon 34 maça 16 gol ve 14 asist sığdıran 24 yaşındaki oyuncu için 120 milyon euro önermeye hazırlanan Manchester United’ın bu teklifinin kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Ten Hag göreve devam edecek

Yıldız oyuncunun menajeri geçtiğimiz hafta Eintracht Frankfurt’un futbol direktörü ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve oyuncunun takımdan ayrılma şartları masaya yatırılmıştı.

Öte yandan United’ın beş sezonluk kupa hasretini henüz sezon bitmeden sonlandıran Ten Hag’ın sezon sonundaki sıralama ne olursa olsun takımda kalması bekleniyor.

The Mirror’da yer alan habere göre devir işlemleri devam eden Manchester United’ın yeni sahibi kim olursa olsun Hollandalı teknik direktör görevine devam edecek ve gelecek sezon da takımın başında olacak.