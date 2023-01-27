Avrupa'da ilk olarak Fenerbahçe forması giyen Güeny Koreli stoper gelecek sezon Manchester United forması giyebilir.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılan ve 18 milyon euroluk serbest kalma bedeli karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli savunmacı Kim Min-Jae'nin yeni durağı Premier Lig olacak gibi görünüyor.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre oyuncuyla yakından ilgilenen Manchester United bu transferi sonlandırmak için oldukça kararlı.

Habere göre Fenerbahçe'nin 3 milyon euroluk bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Kim Min-Jae, yaz transfer döneminde kısa bir süre için aktif olacak serbest kalma bedeli aracılığıyla Napoli'den ayrılacak ve bu bedel 48 milyon euro olacak.

Napoli ligde zirvede

Bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın en gözde stoperlerinden birine dönüşen deneyimli oyuncu, takımının ligde zirvede yer almasında da kilit bir rol oynamıştı.

Bu sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda toplam 28 maça çıkan ve istikrarıyla göz dolduran 26 yaşındaki Kim Min-Jae, ülkesi Güney Kore ile 2022 Dünya Kupası'nda da boy göstermişti.

Yıldız oyuncuyu elinde tutmak isteyen Napoli Serie A'da şampiyonluğa oldukça yaklaşırken, Şampiyonlar Ligi'nde de adını son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı.