Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Kadınlar Dünya Kupası'ndan elenen Portekiz Kadın Futbol Takımı'na mesaj gönderdi.

Portekiz Kadın Millî Takımı, Dünya Kupası'nda grupta elendi

Yine de iyi bir performans sergilediler

Fernandes'ten destek mesajı

NE OLDU? Portekiz Kadın Futbol Millî Takımı, salı günü ABD ile 0-0 berabere kaldı ve E Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayıp 2023 Dünya Kupası'na veda etti.

Portekiz turnuvadan elense de Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, takıma destek çıktı. Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Portekizli yıldız, şunları yazdı:

"Portekiz için kadın futbolunda yazdığınız tarih sonsuza kadar hatırlanacak! Ve en güzeli de şu ki; daha yolun başındasın ve bu Dünya Kupası'nda yaptığınızın üzerine koyarak daha fazla tarih yazacak ve bizi daha da gururlandıracaksınız. Bizi bu kadar iyi temsil ettiğin için teşekkürler."

BÜYÜK RESİM: Elenmiş olsalar bile Portekizli oyuncular çabalarından gurur duyabilirler. Euro 2017 ve Euro 2022 oynadıktan sonra artık repertuarlarına bir Dünya Kupası da eklediler. Ancak henüz herhangi bir büyük uluslararası turnuvada gruplardan çıkmayı başaramadılar.

FERNANDES'İ NE BEKLİYOR? Kısa bir süre önce Manchester United'ın kaptanı olarak atanan Portekizli orta saha oyuncusu, Premier Lig başlamadan önce formunu yükseltmek için çabalıyor.