Manchester United, Erik ten Hag'ın geleceğin takım kaptanı olarak gördüğü Jude Bellingham'ı transfer etme için yarışta.

NE OLDU? The Telegraph'a göre Manchester United, Borussia Dortmund'un orta saha oyuncusu Jude Bellingham için minimum 110 milyon sterlini (132 milyon dolar) gözden çıkarmış şekilde yarışa girmeye hazırlanıyor. Liverpool ve Manchester City de oyuncuya ilgisini dile getirirken, İspanyol devi Real Madrid de yıldız futbolcunun peşinde.

Raporda, United Menajeri Ten Hag'ın Bellingham'ın büyük bir hayranı olduğu ve onu gelecekte Old Trafford'da kaptanlık görevine getirmek istediğini belirtiliyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, açık bir şekilde yıldız oyuncunun takımda kalmasını istediğini bildirdi. 19 yaşındaki orta sahanın ayrılması halinde Dortmund'un talep ettiği fiyatın, Manchester City'nin 2021'de Jack Grealish için ödediği 100 milyon sterlin'in (120 milyon dolar) üzerinde olduğu belirtildi. Bu senaryo gerçekleşirse Bellingham, İngiltere'nin en pahalı transferi olacak.

VE DAHA FAZLASI: United'ın, bu yaz daha acil bölgelere transfer ihtiyacı olduğundan dolayı Bellingham için bu kadar büyük bir ücreti ödeyip ödeyemeyeceği henüz belli değil. Kırmızı Şeytanlar'ın potansiyel hedefleri arasında öncelikli olarak Victor Osimhen ve Harry Kane gibi pivot santrforlar bulunuyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

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SIRADA NE VAR? Bellingham, şimdilik Dortmund forması ile Bundesliga şampiyonluğu için mücadeleye devam edecek. Alman devi, cumartesi günü Köln'ü mağlup ederse ligin zirvesine çıkabilir.