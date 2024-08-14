Manchester United, Jadon Sancho'yu Paris Saint-Germain'e göndermek için bir takas anlaşması üzerinde çalışıyor.

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olark gösterilen jadon Sancho, geçen sezon Borussia Dortmund'da kiralık olarak oynadıktan sonra Manchester United'a geri döndü ve Erik ten Hag ile arasındaki sorunları çözdü.

Ancak, kulübün oyuncu satışları yoluyla mali yükümlülüklerini hafifletmek istemesi nedeniyle Sancho'nun ayrılması hala gündemde. Kulübün, Sancho'nun transferinden yaklaşık 50 milyon euro gelir elde etmeyi planladığı biliniyor.

Diğer taraftan, Manchester United, PSG'nin orta saha oyuncusu Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmayı hedefliyor. Ugarte, United'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor ve oyuncunun menajeri Jorge Mendes, İngiltere'de bu transferin detaylarını görüşmek üzere bulunuyor.

Takas formülü

Manchester United ve PSG arasındaki takas anlaşması, Sancho'nun PSG'ye gitmesi ve Ugarte'nin Old Trafford'a gelmesi üzerine şekilleniyor. Anlaşmanın son detayları henüz netleşmemiş olsa da, her iki kulüp de bu transferin gerçekleşmesi için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Fabrizio Romano'ya göre, Ugarte Manchester United'a transfer olma konusunda oldukça istekli ve bu transferin tamamlanması için çaba sarf ediyor. Anlaşma gerçekleşirse, Manchester United orta sahasını güçlendirmiş olacak ve Sancho, PSG'de yeni bir başlangıç yapacak.

Öte yandan bu süreçte süreçte, Manchester United'ın diğer oyuncu satışları üzerinde de çalıştığı, özellikle Scott McTominay gibi oyunculara olan ilgiyi değerlendirdiği öğrenildi.