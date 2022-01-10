Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal: “Fatih Terim'in hocalığının süresi çoktan geçmişti”

Galatasaray'da resmi olarak Fatih Terim ile yolların ayrılmasından ardından konuyla ilgili yorumlar da sürüyor.

2011-2014 arasında Galatasaray'a başkanlık yapan Ünal Aysal, Fatih Terim ile ayrılığı Sabah'a değerlendirdi.

Her şeyin bir süresi var. Fatih Terim'in hocalık süresi çoktan geçmişti. Burak Elmas ile Fatih Terim'in aralarında bir sorun olduğunu sanmıyorum. Güzel geçindiler. Ortak bir kararla ayrılık kararı alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Transfer politikası

Ünal Aysal, Galatasaray yönetiminin sezon başındaki transfer politikası hakkında da yorumlarda bulundu.

"Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var. Ben Drogba ve Sneijder'i getirmiştim. Doğrusunun böyle olduğunu düşündüler. Günün şartlarına göre davrandılar. Bu kararlarını saygı ile karşılamak gerekiyor."

Yeni teknik direktör

Eski Başkan, yeni teknik direktörün yerli mi yabancı mı olmalı sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Bu saatten sonra önemli olan Galatasaray'ın başarısı. Tamamen buna odaklanmak gerekiyor. Teknik direktör konusunda yerli-yabancı olduğuna bakmaksızın en başarılısı, en deneyimlisi kimse o gelmeli"

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